Maturità 2019, Esame di Stato Miur/ Toto-traccia prima prova: ci sarà Greta Thunberg?

Maturità 2019: mancano quattro giorni alla fatidica data del 19 giugno, quando prenderà il via l’Esame di Stato Miur. Studenti in ansia per la prima prova, che potrebbe presentare grandi sorprese come negli scorsi anni: il Ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che le tracce sono pronte, con il ministro Marco Bussetti che ha rivelato ad Un giorno da pecora di aver deciso di inserire last-minute un’altra traccia. E c’è chi si interroga anche sui social sui possibili argomenti da trattare, con Orizzonte Scuola che rilancia l’ipotesi Greta Thunberg, attivista svedese diventata nota per la sua lotta per l’ambiente. Il ministro Bussetti negli scorsi giorni ha detto chiaramente: «Siate consapevoli che ognuno di noi ha il compito di contribuire a rendere migliore questo mondo», un possibile assist per i maturandi a proposito di una delle materie più dibattute degli ultimi tempi.

MATURITA’ 2019, TOTO-TRACCIA PRIMA PROVA

Sempre a proposito del toto-traccia per la prima prova della Maturità 2019, fari puntati su Giacomo Leopardi: a fine maggio abbiamo celebrato i 200 anni de L’Infinito, un evento che ha visto numerosi flash mob ed incontri tra studenti. Orizzonte Scuola evidenzia che Leopardi è un autore oggetto di studio al V anno solo per i Licei, mentre per quanto riguarda gli Istituti Tecnici e Professionali la trattazione è prevista al IV anno. Da escludere, dunque, Leopardi nella traccia della tipologia A, che prevede un periodo che va dall’Unità di Italia ad oggi. Attenzione però alla tipologia C, con una possibile critica su tematiche di attualità come spunto per la trattazione. Altri autori che potrebbero essere scelti per la Maturità 2019? Dopo Caproni, l’augurio è che venga scelto un autore classico che non esce da molto tempo: i nomi sono quelli di Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli. Non ci resta che aspettare e vedere, senza dimenticare la seconda prova ed il colloquio orale…

© RIPRODUZIONE RISERVATA