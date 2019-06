MATURITÀ 2019/ Esame di Stato, studenti pronti a spendere 500 euro per le ripetizioni

E’ tutto pronto per la maturità 2019, l’esame di stato che chiude i cinque anni scolastici delle superiori. Si inizia settimana prossima, e il primo step sarà la prima prova, il buon vecchio tema. Alle ore 16:00 di oggi, intanto, il ministro Bussetti terrà una chat per chiarire meglio come si svolgerà il colloquio. Ciò che spaventa maggiormente i maturandi è proprio l’orale, il vero e proprio esame a cui tra l’altro si ispira la ben nota canzone di Antonello Venditti “Notte prima degli esami”, e gli omonimi film. Molti gli studenti di quinta che sanno guardando con apprensione al fatidico giorno e che nel contempo stanno cercando di prepararsi al meglio possibile, anche spendendo dei bei quattrini. Come riferito da Skuola.net, con apposita survey su 1.100 ragazzi, alcuni maturandi arriveranno a spendere fino a 500 euro per l’esame. Come è possibile spendere così tanto per la maturità? «Circa 1 su 2 – si legge sull’edizione online de La Stampa – ha dovuto pagare alla scuola che frequenta anche un “contributo volontario” aggiuntivo. La giustificazione? Ragioni organizzative». Ma la maggior parte dei cash saranno destinati alle ripetizioni e agli “aiuti” esterni: pagare persone qualificate che ti aiutino a preparare gli esami costa, e non poco. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

MATURITÀ 2019: PRONTO L’ANNUNCIO DI BUSSETTI

Alle ore 16 il Miur sui propri canali social è pronto a fare un annuncio nel merito della prova orale dell’Esame di Maturità 2019, pronto a partire con gli scritti tra meno di una settimana (19 giugno Tema d’Italiano, 20 giugno la Seconda Prova d’indirizzo). Con un messaggio apparso poche ore fa su Twitter, il Ministero dell’Istruzione annuncia a tutti i maturandi alle prese con la consueta ansia pre-Esame di Stato più il surplus dato dalla rivoluzione di questa prima Maturità post-riforma: «La #Maturità2019 è alle porte! Domani alle ore 16 sintonizzatevi sui nostri canali social. Insieme rivedremo come si svolgerà il colloquio», scrive il Miur. Dagli ambienti vicini al Ministero, riportate su Studenti.it, dovrebbe essere il Ministro Bussetti in persona a rispondere in una sorta di forum aperto alle tante domande che gli studenti hanno nel merito della prova orale, la più “temuta” anche perché con meno elementi conosciuti dopo i cambiamenti della Buona Scuola. Come sarà la scelta delle tre buste; quali sono i materiali inseriti, se sono già noti agli studenti o se invece saranno documenti da analizzare “non noti”; cosa succede se dovesse mancare un collegamento tra una materia e il documento estratto e tante altre domande per ora insolute.

ESAME DI MATURITÀ 2019: BUSSETTI AGGIUNGE UNA TRACCIA, MA..

Forse proprio per questo il Miur deve aver pensato che fosse meglio realizzare una completa risposta nel particolare a tutti i dubbi sorti dopo la complessa fase di produzione dei testi per la Maturità 2019. Ecco, forse la tempistica potrebbe non essere “perfetta”: gli orali saranno nelle prossime settimane e forse avrebbe avuto senso convocare un “forum” come quello di oggi qualche settimana fa, in piena preparazione dell’intero Esame di Stato. Detto questo meglio tardi che mai e oggi Bussetti darà tutte le garanzie possibili affinché i maturandi possano con serenità affrontare la Maturità anche per quest’anno: nel frattempo, nuova piccola “rivolta” è avvenuta ieri dopo il racconto fatto dal Ministro dell’Istruzione ad Un Giorno da Pecora su Radio Rai1 nel merito delle prove scritte dell’Esame di Stato 2019. Bussetti ha raccontato di aver aggiunto una traccia per la Prima Prova nel gruppo delle 12 tra cui poi verranno scelte le 7 da presentare il 19 giugno prossimo nel Tema d’Italiano. Non ci sarà una traccia in più e tutto rimane esattamente come definito dal Ministero nell’ultimo anno. Ma quell’annuncio fatto nell’intervista per qualche ora ha agitato i maturandi che hanno pensato ad un’aggiunta rispetto alle tracce che ci saranno all’esame: poi la precisazione del Miur e la “rivolta” sui social per fortuna scemata.



