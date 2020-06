Maturità 2020, oggi prova orale/ Le 5 fasi dell’Esame di Stato Miur in ‘maschera’

L’Esame di Maturità 2020 è finalmente giunto dopo mesi di “timori” per quello che sarebbe stato un inedito (e forse deleterio) esame “a distanza”: invece lo sforzo del Miur, delle commissioni e degli stessi studenti per rispettare tutte le norme su norme imposte dal Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza Covid-19 hanno portato alla “rivoluzione” della Maturità 2020 senza scritti e prove pratiche ma solo con un’unica, maxi, prova orale da un’ora circa. Si articolerà in 5 fasi e vedrà al massimo 5 studenti al giorno presentarsi per i colloqui orali dove verranno raccolti 40 su 100 punti totale per comporre il voto dell’Esame di Stato Miur 2020 (i restanti 60 sono invece composti dai crediti del triennio riconvertiti in proporzione, quando normalmente avviene il contrario con 60 punti delle prove e 40 dei crediti annuali).

Seguendo tutte le misure imposte sul Covid – e con una commissione d’esame di 6 docenti interni e un presidente di commissione esterno – scatta così da oggi mercoledì 17 giugno i primi orali dopo settimane di preparazione, ordinanze che stravolgevano le regole precedenti e sconvolgimenti “storici” per un ultimo quadrimestre che, sotto tutti i punti di vista, rimarrà nella memoria non solo dei maturandi di quest’anno.

LE 5 FASI DELLA PROVA ORALE

La Maturità 2020 si articolerà con un’unica maxi prova orale di circa un’ora dove la commissione d’esame metterà il candidato di fronte a 5 macro-fasi in cui sarà suddiviso il colloquio: nell’ordinanza Miur, aggiornata pochi giorni prima della riunione plenaria di tutte le quasi 13mila commissioni d’Italia, si parte con una relaziona-elaborato-tesina preparato dai maturandi su assegnazione dei docenti interni su temi/esperienze attinenti al programma di classe e che possano spaziare in più ambiti interdisciplinari. Dopo la discussione in merito (presentazione multimediale o solo scritta, in mancanza della tesina rimarrà fedele la valutazione proposta dai docenti) si passa al secondo punto, ovvero la prova orale “classica” con discussione interdisciplinare sulle varie materie in commissione con le domande e i materiali forniti direttamente dalla commissione esaminatrice. Al terzo punto troviamo la discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana: si tratta di un “surrogato” della Prima Prova quest’anno cancellata con un testo scelto dal docente e con l’analisi del maturando su materiale scelto dalla commissione.

Quarto punto dell’Esame di Stato 2020 l’esposizione da parte del maturando, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel corso del percorso di studi (percorso PCTO); la quinta ed ultima fase sarà l’accertamento su “Cittadinanza e Costituzione”, anche se su questo tema l’ordinanza non è chiarissima e così la Ministra Azzolina ha fatto sapere «Mi piacerebbe che all’interno di Cittadinanza e Costituzione rientrasse il Coronavirus come gli studenti hanno vissuto questo periodo anche rispetto alla Costituzione: le scuole sono state chiuse perché il diritto alla salute è stato messo all’apice dei nostri pensieri. Su tutto questo sarebbe bello ascoltare quello che hanno da dire gli studenti».

ESAMI DI STATO: LE 8 MISURE ANTI-COVID

L’Esame di Stato 2020 con l’unica prova orale sarà possibile svolgerla “in presenza” perché tutte le scuole e le commissioni dovranno seguire al dettaglio le 8 misure imposte dal Cts-Ministero della Salute in merito alle regole da seguire anti-Covid-19 (arrivo, mascherina, mani, accompagnatore, distanza, accesso, uscita, responsabilità). Sarà permesso l’arrivo e ingresso in scuola solo tramite un’autocertificazione sullo stato di salute in mancanza (per stato di salute non idoneo e qualsivoglia altro motivo) la commissione esaminatrice proverà a programmar fil recupero della prova orale. Secondo punto del piano anti-Covid è ovviamente la mascherina da inossare obbligatoriamente tanto per gli studenti quanto per i docenti, salvo potersela togliere solo una volta seduti durante il colloquio orale mantenendo sempre una distanza di 2 metri dai commissari.

Altro punto nodale è la presenza di dispenser gel igienizzanti per permettere l’igienizzazione costante di commissione e candidati prima e dopo la Maturità: quarto punto legato all’accompagnatore che dovrà seguire le regole del distanziamento con mascherina e autocertificazione sullo stato di salute. 5° la distanza da tenere sempre di almeno due metri dai commissari e altri utenti presenti all’interno dell’istituto. Al sesto punto invece l’attenzione all’accesso in classe prima del test con l’uscita poi altrettanto importante dovendo liberare il prima possibile il passaggio e non creando così assembramenti con i propri compagni che ancora dovranno svolgere l’esame di stato successivamente. Ultimo punto che comprende tutti, la responsabilità: «ricorda che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti», sottolinea il Miur.

Dall’autocertificazione alle indicazioni per evitare assembramenti. Ecco tutte le regole per i candidati per svolgere gli esami in sicurezza! #LaScuolaNonSiFerma #MaturitàVentiVenti 👇 pic.twitter.com/MZ7yUjxaxK — MI Social (@MIsocialTW) June 15, 2020

GLI AUGURI AI MATURANDI

Al netto della particolarissima “notte prima degli esami” che quest’anno è stata “azzoppata” dal fatto che solo pochi studenti nelle scorse ore vivevano la tensione per l’inizio della Maturità 2020, ovvero i primi ad esordire oggi nella prova orale, sono giunti da più parti gli auguri ai maturandi 2020 che hanno dovuto affrontare a loro modo una stagione tristemente storica. Per questo la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo con un breve messaggio sui canali social del Miur, ha invitato in questo modo gli studenti ad un sereno esame di Stato: «Vi consiglio di rileggere la prima parte della Costituzione per conto vostro, senza mediazioni: non potrete non amare quel testo essenziale, potente e unificante. Vi lascio immaginare cosa rappresentarono per me dopo quello che avevo visto e vissuto quei veri e propri comandamenti: libertà, uguaglianza, diritti, pari dignità, rispetto, solidarietà», scrive la testimone sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti e alla Shoah.

«So bene che alla vostra età è stato molto pesante un così lungo periodo lontano da amici, amori, compagni. Un sacrificio che avete dovuto fare per la parte della società più esposta all’epidemia. L’hanno fatto anche i miei nipoti. Mi piace pensarvi tutti come Enea che porta in salvo il padre Anchise: un’immagine di grande civiltà”», conclude la Segre. Sulla scia dell’impegno e del “rilancio” anche l’augurio dello scrittore e professore di liceo in lettere Alessandro D’Avenia sul Corriere della Sera: «per questo esame in “maschera” puntate sugli occhi. Quest’anno dovrete dare doppia prova di maturità per compensare l’immaturità del sistema che si è mosso così tardi. Ma se saprete trasmettere amore e passione per quello che dite, allora andrà tutto bene».

Questo è l’augurio di Liliana #Segre per tutti voi maturandi. Liliana è una donna straordinaria, un’amica ed una maestra di vita, perché la sua storia ci insegna alcuni dei valori più preziosi che dobbiamo coltivare per essere cittadini migliori. pic.twitter.com/kqsdVNYNn1 — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) June 16, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA