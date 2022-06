Maturità 2022, fake news tracce d’esame/ A cosa stare attenti per la prima prova

Maturità 2022, fake news sulle tracce d’esame: 1 studente su 5 crede di trovarle su internet!

Mancano poche ore al via della Maturità 2022, il lasso di tempo più pericoloso per quanto riguarda le fake news. La prima prova è alle porte e le bufale riguardano principalmente le presunte tracce dell’esame. La caccia alle tracce su internet è un classicone, ma non porterà ad alcun risultato: sarà impossibile trovare la materia d’esame in rete. In caso contrario – con hacker in azione per non si sa quale motivo – verrebbe annullata prova.

Le statistiche parlano chiaro: secondo una ricerca condotto da Skuola.net nel 2017, uno studente su cinque crede che su internet sia possibile trovare le tracce d’esame della prima prova della maturità. Una percentuale piuttosto elevata, che potrebbe essersi rafforzata con il passare degli anni e l’incremento della componente tecnologica. Perciò attenzione alle bufale e non perdete tempo sul web nella speranza di conoscere le tracce con qualche ora di anticipo.

Maturità 2022, fake news sulle tracce d’esame della prima prova: occhio alle maghe…

La Maturità 2022 vittima di leggende metropolitane, dunque, e la prima prova dell’Esame di Stato è la principale vittima. Come dicevamo, secondo alcuni maturandi diventa possibile conoscere le tracce d’esame in anticipo attraverso internet. E i presunti titoli dei temi vengono condivisi su siti internet e social network, diventando virale e rischiando di trarre in inganno gli studenti più ansiosi.

Riconoscere le fake news delle tracce d’esame è abbastanza facile: spesso vengono condivise le tracce degli anni passati, per smascherare la bufala è sufficiente fare una ricerca sui siti più affidabili. Attenzione anche alle presunte profezie, con indovini e maghi pronti ad assicurare fake news sulle tracce d’esame della prima prova grazie a poteri particolari: spesso scelgono gli argomenti d’attualità e i poeti più noti e che non vengono chiesti da più tempo. Puntualmente non azzeccano mai. Attenzione dunque alle notizie false, che rischiano di portare a sterili distrazioni in uno dei momenti più importanti della carriera studentesca. L’unico consiglio che merita attenzione è il seguente: studiate, studiate, studiate.

