Maturità 2024: impazza il toto tracce per la Prima prova di domani/ Il ministro Valditara svela: “Argomenti…”

Siamo ormai giunti alla famosa (famigerata, direbbero alcuni) ‘notte prima degli esami’ cantata da Antonello Venditti, con gli studenti che tra una manciata di ore si troveranno ancora una volta sui banchi di scuola per la Maturità 2024: si parte – come sempre – con la Prima prova dedicata alla lingua italiana, alla comprensione del testo e alla produzione scritta; mentre giovedì si passerà alla Seconda prova d’indirizzo e da lì – con un calendario definito nei dettagli dopo la correzione dei due scritti – al temutissimo maxi-orale multidisciplinare. Proprio in queste ore (e anche qui siamo nel campo delle tradizioni decennali) sta impazzando il toto tracce sulle Prima prova della Maturità 2024, con il prezioso intervento del Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ai microfoni di Skuola.net con alcuni preziosi consigli per i maturandi.

Partendo dal tema protagonista dell’esame di domani, il ministro ci ha tenuto a rassicurare tutti i preoccupatissimi studenti che le tracce “non saranno particolarmente difficili e non inquieteranno lo studente medio”, al punto che – addirittura – “i maturandi le troveranno interessanti”. Seguono alcuni consigli doverosi per chi domani affronterà la Prima prova della Maturità 2024, come quello di non perdere tempo prezioso di ripasso per cercare suggerimenti online in queste ore, oppure il fatto che le sette tracce di domani sono state scelte tutte a marzo e non includeranno – dunque – nessuno degli eventi successi dopo.

Il toto tracce dell’ultima ora prima della Maturità 2024: tutte le ipotesi sulla Prima prova

Insomma: il ministro Valditara (com’era ovvio) ha preferito tenersi piuttosto sul vago parlando delle tracce della Prima prova della Maturità 2024, senza lasciarsi scappare nessun tipo di indiscrezione; ma noi siamo certi che moltissimi tra voi saranno capitati su questa pagina proprio per cercare tutte le ipotesi sui possibili temi di domani. Prima di arrivarci, vi ricordiamo anche che avrete in totale 6 ore a partire dalle 8:30 circa per svolgere l’interezza della Prima prova della Maturità 2024, scegliendo una tra le sette tracce proposte dal ministero (vi invitiamo a guardare i nostri approfondimenti sulla Tipologia A, la B e la C): non avrete particolari vincoli di lunghezza, ma è fondamentale rispettare la consegna data dal Ministero e – soprattutto – rispondere alle eventuali domande che troverete in calce alle tracce.

Le ipotesi sui possibili argomenti sono veramente tantissime, specialmente per quanto riguarda la sempre imprevedibile Analisi del testo che potrebbe includere (come lo scorso anno con Moravia) qualche autore poco studiato, ma sono il molti a puntare su D’Annunzio, Pirandello, Svevo o Verga. Discorso diverse per la Tipologia B della Prima prova, con una Maturità che nel 2024 potrebbe chiedere riflessioni che vanno da Matteotti fino a Mendel, passando anche da Oppenheimer, Lenin o Kafka, fino alla NATO, al Muro di Berlino e alla Prima guerra mondiale; mentre l’attualità (ovvero la traccia C) potrebbe – e sono veramente in moltissimi a crederlo – includere spunti sull’Intelligenza Artificiale, sulle guerre in corso nel mondo o anche sui femminicidi, la violenza e la disparità di genere.











