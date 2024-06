Notte prima degli esami di Maturità 2024, diretta/ Canzone di Venditti, ansia e ripasso: ecco cosa fare oggi

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI, COSA RAPPRESENTA PER GLI STUDENTI

Ecco arrivato il momento più atteso, la fatidica “notte prima degli Esami” di Maturità 2024, quello che per cinque lunghi anni gli studenti hanno sognato, immaginato e sperato che arrivasse presto: quello degli esami di maturità 2024. Snodo fondamentale nella vita di ciascuno di noi, passaggio inderogabile dall’adolescenza all’età adulta, gli esami del quinto anno di superiori rappresentano un momento fondamentale, che tutti ricorderanno davvero per sempre. E non sono solamente le ansie, le paure, i timori a rimanere nella mente e nel cuore di tanti e tanti studenti che negli anni sono passati o passeranno per questo traguardo, anzi: sono più i momenti, le emozioni, le ultime volte.

L’ultima entrata dal cancello della scuola, l’ultima mano stretta ai professori, l’ultima domanda ricevuta, l’ultima volta che si è stati insieme alla propria classe nella stessa aula: si tratta di un pezzo di vita che finisce e che non tornerà mai, lasciando inevitabilmente dietro di sé tanta malinconia. Uno dei momenti malinconici per eccellenza, poi, è la notte prima degli esami, quella che Antonello Venditi ha immortalato in una canzone iconica, bellissima, simbolo della maturità ormai da decenni. Ma questa fatidica notte prima degli esami, cosa rappresenta davvero per gli studenti?

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI, COSA FARE PRIMA DELLA PRIMA PROVA MATURITÀ 2024

Ci siamo: ormai tra poche ore cominceranno gli esami di maturità 2024 e il primo ostacolo sarà come di consueto la prima prova, quella di italiano, che si studenti si troveranno ad affrontare sui banchi di scuola tutti insieme, con una prova unica in tutta Italia. Dunque, cosa fare la notte prima degli esami? Se per tanti è il momento migliore per ripassare e rivedere qualcosa per il giorno dopo, quando arriverà appunto la prova d’italiano, per tanti altri invece è la serata perfetta per distrarsi e allontanarsi dal libri di scuola, lasciando la mente libera e pensando solamente a divertirsi un po’.

Per tantissimi studenti, in realtà, la notte prima degli esami di Maturità 2024 è un’occasione per ricordare quanto accaduto in cinque anni, dunque il giorno perfetto da passare con i compagni di classe, per rievocare i momenti più belli e gli attimi indelebili di questo lungo percorso fatto insieme. Nella canzone di Antonello Venditti l’atmosfera è colma di malinconia e anche nella vita reale, questa notte non potrà che essere così, che si passi in spiaggia con una chitarra o sul solito muretto dove ci si scambiano quattro chiacchiere con gli amici.











