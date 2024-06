COME SVOLGERE IL TEMA DI ATTUALITÀ/ Prima Prova Maturità 2024 scaletta tracce Tipologia C: guida svolgimento

COME SVOLGERE IL TEMA DI ATTUALITÀ NELLA PRIMA PROVA MATURITÀ 2024: TRACCIA TIPOLOGIA C

Se siete finiti su queste righe è probabile che nella famosa (o famigerata) ‘notte prima degli esami’ siate alla ricerca di qualche consiglio per affrontare al meglio la Prima prova della Maturità 2024 e – soprattutto – il Tema di attualità e sicuramente il primissimo suggerimento che possiamo darvi è quello di evitare queste tracce nel caso non siate persone informate su quello che capita nel mondo e nel nostro paese, ma anche su quegli argomenti spesso presenti sulle pagine di cronaca e nei telegiornali. Ora, supponendo che – invece – siate studenti pronti per il Tema di attualità, possiamo procedere oltre con il secondo consiglio: comprendere al meglio la consegna.

Leggendo la breve richiesta del MIM scritta sotto il testo dovreste capire quali sono gli argomenti da trattare, se occorre una qualche riflessione critica e anche se sarà necessario fare riferimento diretto al testo proposto. Compreso questo non vi rimane che addentrarvi nella lettura delle due tracce proposte dalla Prima prova della Maturità 2024 per la Tipologia C, soffermandovi in particolare su quella che vi sembra più adatta alle vostre conoscenze. Il Tema di attualità – infine – non richiedere una struttura particolare, ma può essere organizzato in paragrafi titolati e dovrebbe coprire una breve introduzione, la vostra riflessione sull’argomento e sul testo d’esame e una conclusione.

TRACCE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C DELLO SCORSO ANNO: GLI ARGOMENTI DEL TEMA DI ATTUALITÀ ALLA MATURITÀ 2024

Insomma, capito come fare al meglio il Tema di attualità, resta una sola domanda fondamentale: quali argomenti potrebbero capitare? La risposta, purtroppo, è impossibile darvela prima di domani mattina, quando verranno distribuite le password per accedere ai segretissimi plichi della Maturità 2024. Nonostante questo, a livello generale alcuni ipotizzano che la Tipologia C potrebbe concentrarsi sull’Intelligenza artificiale, oppure anche sul cambiamento climatico e – perché no?! – sulla parità di genere, sulla violenza sulle donne ed anche sui conflitti in corso nel mondo: insomma, prevedere il Tema di attualità è quasi impossibile, anche perché normalmente le ipotesi vengono quasi sempre disattese.

Tuttavia, un buon esercizio di stile che potrebbe aiutarvi a capire meglio come ‘ragiona’ il MIM potrebbe essere quello di recuperare le tracce della Prima prova della Maturità dello scorso anno e che colsero alla sprovvista maturandi, docenti e commissari. La prima delle due tracce del Tema di attualità (lo ricordiamo: la Tipologia C) riguardava una riflessione di un gruppo di docenti ed accademici sulla Maturità stessa come punto di partenza per il candidato; mentre la seconda traccia chiedeva di riflettere sul valore dell’attesa in un era in cui la consuetudine è quella di avere tutto e subito.

TIPOLOGIA C, PRIMA PROVA MATURITÀ 2024: COS’È E COME FUNZIONA IL TEMA DI ATTUALITÀ

Mancano solamente più poche ora all’inizio della Maturità 2024, con la Prima prova fissata per domani e gli occhi puntati sulla cosiddetta Tipologia C, ovvero il Tema di attualità (o, per il Ministero ‘Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità’): tracce spesso ignorate per via del loro carattere poco ‘accademico’, ma anche apprezzatissime da alcuni proprio per l’ampia libertà che lasciano al candidato. Similmente alla Tipologia A – l’Analisi del testo – e alla B – ovvero il Tema argomentativo – anche nella C gli studenti dovranno partire da un breve testo di partenza che sarà la base da cui partire per il Tema di attualità; ma non sono previste domande di alcun tipo sulla comprensione.

Il vantaggio, insomma, è che permette di affrontare la Prima prova della Maturità 2024 senza il pressante pensiero di dover conoscere perfettamente l’autore dell’Analisi, oppure di dover mettere in campo le proprie opinioni o idee nelle tracce argomentative; ma dall’altra parte lo ‘scoglio’ della Tipologia C si nasconde dietro alla necessità – per lo studente che si prepara a scrivere il Tema – di conoscere un minimo di attualità, quasi mai trattata nei programmi di scuola o dai docenti a lezione.











