MAURIZIO AIELLO E LA MOGLIE ILARIA/ Truffa amorosa “Fu traumatico, denunciato ma…”

Maurizio Aiello nello studio di Domenica Live per parlare della sua esperienza in quanto vittima di truffe amorose. Ad accompagnarlo anche la moglie Ilaria, in collegamento. Maurizio fu contattato anche da Chi l’ha visto dopo alcune segnalazioni di un fatto che accadeva in Francia: “Le povere vittime mi scrivono da tutto il mondo, hanno provato a farlo anche in Italia, ed appena sono stati smascherati hanno iniziato a farlo con Maurizio Aiello. Io non ho altri profili, ho solo il profilo ufficiale con bollino blu, quindi se vi contattano diffidate, vi stanno truffando!”. “E’ assurdo che non si possa fare nulla”, ha aggiunto. “All’inizio è stato traumatico ed abbiamo fatto una denuncia”, ha spiegato la moglie Ilaria.

Addirittura passaporto e patenti con la faccia dell’attore ed altri nomi perfino in Svizzera: “Mi seguono anche tanti ragazzi nigeriani minorenni per scopi loschi”, ha spiegato Maurizio. “C’è gente che ci crede, tanta ingenuità in giro”, ha spiegato l’attore. Ilaria ha ribadito quanto sia stato traumatico vedere anche le foto dei suoi bambini con i falsi nomi: “Mi sono sentita violata ma poi ho capito che è un meccanismo così grosso…”. Molte donne avrebbero scritto anche a lei, “ma la cosa è così grossa che il singolo non può arginarla”. Infine una sorpresa a Maurizio proprio da parte dei suoi figli. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

C’è anche Maurizio Aiello tra gli ospiti della puntata di oggi di “Domenica Live“. Il volto noto di Rai 3, storico personaggio della soap “Un posto al sole” nei panni di Alberto Palladini, parlerà con Barbara D’Urso delle truffe amorose che lo hanno visto – suo malgrado – protagonista. Come aveva raccontato lo stesso attore napoletano ai microfoni di “Chi l’ha visto?”, il programma che per primo aveva fatto luce su questo triste fenomeno, la sua foto era stata rubata da alcuni account falsi che l’avevano utilizzata per farsi avanti con delle donne ed in un secondo momento estorcere loro del denaro. Nel caso di Maurizio Aiello, il profilo fake in questione aveva preso il nome di “Fabrice Florent” e si spacciava come un padre separato in cerca d’amore. Una situazione che ha portato l’interprete napoletano a soffrire molto…

Ospite di “Chi l’ha visto?”, Maurizio Aiello ha ammesso di aver accusato il colpo: nelle foto utilizzate per le truffe, infatti, figuravano anche i suoi bambini. Come riportato da “Il Mattino”, l’attore partenopeo aveva raccontato di sentirsi “in colpa per non aver tutelato i miei figli perché sono finiti anche loro nelle mani dei criminali”. Maurizio Aiello era poi sceso nei dettagli: “Uno dei vostri autori mi ha aperto gli occhi e poi mi è arrivato un messaggio su Instagram di una donna francese di 55 anni che mi avvertiva di questo profilo falso (tale Fabrice Florent). L’uomo con la mia faccia fingeva di essere separato con due figli, che poi erano i miei, e in cerca d’amore. Poi lei ha intuito che c’era qualcosa che non andava e ha cercato su Google. Sono riuscito a bloccare anche il profilo. Il problema è che uno chiude e un altro apre“.



