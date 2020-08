Maurizio Costanzo/ “La tv? Una forma di malattia mentale”

Maurizio Costanzo è tra gli ospiti della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Raiuno. Il giornalista e conduttore televisivo è pronto a raccontarsi tra vita professionale e privata, soffermandosi principalmente sul mondo della tv e sui progetti futuri. Nonostante il lockdown e la quarantena, Costanzo non si mai fermato; anzi è tornato più forte che mai con un nuovo programma trasmesso il sabato sulla Rai “Storie di un’Italiana”. Intervistato da Il Corriere della Sera, il giornalista e conduttore parlando proprio di tv ha detto: “un tempo c’era l’avanspettacolo, c’era il cabaret: erano grandi serbatoi di talenti da cui attingere. Il problema di oggi è che mancano le fonti di approvvigionamento dove trovare grandi intrattenitori. Per 55 minuti di trasmissione si lavorava più di una settimana. Le prime risse televisive sono arrivate al Costanzo Show, ma oggi mi annoio quando vedo le risse costruite!”. Parole che risuonano come delle velate frecciate ai programmi in onda oggi in tv come reality show oppure i vari show firmati da Barbara d’Urso.

Maurizio Costanzo: “Nel mio studio ci sono 12 schermi sintonizzati su 12 canali”

Non solo, nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Maurizio Costanzo ha anche raccontato come ha trascorso i mesi della quarantena per via della pandemia da Coronavirus. Il giornalista e conduttore è stato naturalmente a casa con la moglie Maria De Filippi, ma non hai mai perso di vista nemmeno un attimo di quello che accadeva in tv. Come? A rivelarlo è stato proprio Costanzo che ha dichiarato: “nel mio studio ci sono 12 schermi sintonizzati su 12 canali. Riconosco che è una forma di malattia mentale!”. Una dichiarazione che non sorprende considerando che Costanzo è uno dei mostri sacri viventi della vecchia grande scuola televisiva. Il giornalista, pronto a tornare nei prossimi mesi in tv con una nuovissima edizione del “Maurizio Costanzo Show”, ha poi dedicato un pensiero anche a tutte quelle persone che si sono ritrovate costrette a stare in casa: “ho pensato agli italiani costretti in casa, sui divani, in particolare alle persone più avanti negli anni, da ciò è nato lo sforzo di rispolverarne la maniera delle vecchie trasmissioni della Rai, che hanno attraversato la storia del Paese. E’ anche un modo per rendere omaggio a questa azienda e a chi l’ha fatta!”.



