Maurizio Lastrico, chi è, carriera e vita privata/ La popolarità grazie a “Zelig”

Uno dei luoghi comuni del mondo dello spettacolo fa che pensare che chi ha raggiunto il successo per la sua vena comica non possa mostrare versatilità e interpretare anche ruoli drammatici. E invece Maurizio Lastrico ha smentito totalmente questa idea. L’attore diventato popolare grazie a “Zelig” (ha esordito a “Zelig Off” nel 2009) ha invece ottenuto ottimi apprezzamenti per la sua interpretazione in “Tutto può succedere“, dove interpretava un personaggio che era dipendente dall’alcol.

Ora l’ecletticità è uno dei suoi punti di forza e lo porta infatti a dividersi tra spettacoli teatrali, programmi comici e fiction. E ora è pronto a vestire nuovamente i panni del PM Marco Nardi in “Don Matteo“, una delle sue fiction più amate.

Chi è Maurizio Lastrico: comicità e non solo nella sua carriera

Msurizio Lastrico è nato a Genova il 31 marzo del 1979 ed è rimasto ancora legatissimo alla sua città nonostante viva quasi stabilmente a Roma. Pur essendosi diplomato operatore turistico, lui ha sempre avuto le idee chiare e ha fatto il possibile per diventare un attore. Un obiettivo che, evidentemente è stato pienamente raggiunto.

Questa passione lo ha così spinto a studiare recitazione presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova, dove si è diplomato nel 2006 e ha iniziato a fare le prime esperienze. L’esordio in Tv è arrivato nel 2007 in “Camera Cafè“, a cui ha fatto seguito “Zelif Off“, dove ha ottenuto la celebrità per il suo sketch in cui recita i versi di Dante in chiave comica. Recentemente ha inoltre recitato nella fiction di Canale 5 “Made in Italy“.

Recentemente si è parlato di una sua presunta love story con Maria Chiara Giannetta, collega in “Don Matteo”, ma almeno per ora lui ha ridimensionato le voci: “Io e lei fidanzati? C’è qualcosa di speciale, che non ha un nome preciso” ha detto lui ai microfoni di “FQ Magazine”.

