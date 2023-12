Maurizio Laudicino gela Gemma Galgani: “Se non c’è riuscita in 14 anni…”/ Stoccate anche a Roberta e Ida!

Maurizio Laudicino gela Gemma Galgani: “Se non c’è riuscita in 14 anni…“

Maurizio Laudicino ha rotto il silenzio e, in un’intervista a Casa Lollo, ha affrontato svariati temi legati a Uomini e donne. Oltre ad aver raccontato di una crisi in corso con Elena Di Brino, legata principalmente alla distanza geografica, l’ex Cavaliere ha commentato le recenti dinamiche che hanno interessato il Trono Over. E non si è risparmiato su tre donne che, in questa edizione, stanno dominando la scena: Gemma Galgani, Roberta Di Padua e Ida Platano.

Parlando della Galgani, Laudicino ha svelato se, a suo dire, la dama troverà mai l’amore nel programma: “Se Gemma ci riuscirà non so. Credo che la statistica le giochi contro: ha avuto la possibilità di conoscere decine di corteggiatori, e la legge dei grandi numeri dice che se non c’è riuscita in 14 anni, è molto probabile che continuerà a non riuscirci“. Ricordando poi la loro breve frequentazione, ha dichiarato: “Tra me e Gemma non c’è mai stato niente di fisico. Però la qualità della frequentazione è stata molto alta, perché comunque c’è stato uno scambio importante di punti di vista, opinioni e sensazioni che solo parzialmente si è percepito all’interno del programma“.

Maurizio Laudicino, i giudizi taglienti su Roberta di Padua e Ida Platano

Oltre a Gemma Galgani, Maurizio Laudicino si è soffermato anche sulle recenti dinamiche che hanno interessato Roberta Di Padua. La Dama, dopo i contrasti con Alessandro Vicinanza, ha deciso di abbandonare il programma. L’ex Cavaliere è però convinto che non avrà difficoltà a trovare altre strade televisive: “Roberta non la perdi, se la perdi all’interno di Uomini e donne la ritrovi a Temptation Island o al Grande Fratello. Lei è ormai a tutti gli effetti un personaggio televisivo. Lei aveva già palesato la volontà di lasciare Uomini e donne, per cui se è uscita credo abbia fatto molto bene“.

Infine, è arrivato un giudizio anche sul ritorno di Ida Platano, ma in veste di tronista. Laudicino ha rivelato che se lo sarebbe aspettato, ammettendo implicitamente di non aver mai creduto nella relazione con Vicinanza: “Quando vidi Ida arrivare con Alessandro come ospiti, che dovevano raccontare la loro storia, ero sicurissimo che l’avremmo rivista molto presto. Sono certo che determinati personaggi torneranno e torneranno ancora“.

