Wanda Nara e Icardi: pace fatta?/ Foto insieme, lui salta allenamento e vola a Milano

C’è stata davvero una crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Sulla coppia ci sarebbe un vero e proprio giallo e dopo la Story su Instagram della Nara che sembrava voler urlare al mondo (social) l’inaspettata rottura da Icardi, nelle passate ore è sopraggiunto un nuovo colpo di scena, questa volta reso noto dall’attaccante del Psg.

EUGENIA SUAREZ, CHI È PRESUNTA AMANTE ICARDI/ "Wanda Nara denuncia Corriere perché…"

L’ex calciatore dell’Inter, infatti, ha usato lo stesso social per comunicare a tutti di aver raggiunto a Milano la compagna, spegnendo così le voci su una loro presunta rottura per via di un altrettanto presunto tradimento. Sempre ieri Icardi aveva disertato l’allenamento con i parigini ed il motivo sarebbe stato proprio la trasferta milanese scaccia crisi. Insomma, tra Wanda Nara e Icardi sarebbe tornato il sereno, almeno stando alle ultime novità che si apprendono dai social. Il calciatore è volato a Milano per raggiungere moglie e figli sorprendendo tutti con un post su Instagram pubblicato in serata.

Wanda Nara "Maxi Lopez? Non ho perdonato il tradimento"/ "Icardi è diverso, speciale"

Wanda Nara e Icardi: di nuovo insieme dopo la presunta crisi?

Si tinge di giallo la presunta crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Ad alimentare ancora di più il gossip, una foto postata nella serata di domenica dall’attaccante del Psg in cui si mostra tra le braccia della moglie e la didascalia: “Buona giornata della mamma”. Il riferimento è proprio al fatto che ieri in Argentina si festeggiava la figura materna.

E’ possibile che Icardi sia riuscito a sorprendere la sua Wanda proprio giocandosi la carta del romanticismo con tanto di fuga romantica in quel di Milano? Intanto, come riferisce Corriere dello Sport, anche Eugenia Suarez, la presunta amante di Icardi, se ne sarebbe tirata fuori. Agli amici, stando a quanto riportato dal sito spagnolo MDZ, avrebbe detto: “Non so da dove sia nato tutto questo, non li conosco nemmeno. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro”. Tutto, dunque, sarebbe tornato alla normalità nella coppia, almeno fino al prossimo colpo di scena.

Ivana Icardi è diventata mamma/ È nata Giorgia, figlia avuta da Hugo Sierra: "Felici"

View this post on Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)





© RIPRODUZIONE RISERVATA