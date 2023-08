Max Arduini, ex Uomini e Donne arrestato a Cattolica/ Botte e minacce alla fidanzata 19enne

Marco Aduini, ex partecipante di Uomini e Donne, è stato arrestato dai carabinieri di Cattolica (Rimini) per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni. Il 45enne originario di Roma, che nel 2018 aveva preso parte al programma di Maria De Filippi e a cui il noto settimanale della trasmissione aveva dedicato una lunga intervista fotografica, è accusato di aver minacciato di morte e picchiato la fidanzata di 19 anni. Dunque, è in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.

Il 19 aprile 2018 la rivista di Uomini e Donne gli dedicò un servizio subito dopo aver partecipato al programma. “Vi racconto la mia vita lontano dalle telecamere“, il titolo. In rete, però, non ci sono video che ritraggono Marco Aduini nel programma, forse perché aveva preso parte a due sole puntate di Uomini e Donne, come specificato dalla stessa redazione. «In oltre 20 anni si può tranquillamente dire che hanno partecipato più di centomila persone comuni. In particolare il sign. Arduini risulta in due puntate del 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato», riporta La Stampa.

MARCO ARDUINI E L’ESPERIENZA A UOMINI E DONNE

A ricordare l’esperienza televisiva è stato lo stesso Marco Arduini in una foto sul suo profilo Facebook, oltre che in diversi post in cui cita l’intervista alla nota rivista di Uomini e Donne, realizzata cinque anni fa. «I figli mi hanno reso un uomo migliore, ora cerco una donna con cui condividere la vita», dichiarava il 45enne, il quale poi nell’intervista si lasciava andare ad altre riflessioni sulla sua vita privata, lontana dalle telecamere. Il servizio fotografico, invece, comprendeva foto in palestra, sul divano e al lavoro. All’epoca, infatti, Marco Arduini gestiva un’attività alberghiera e un forno insieme alla sua famiglia. Ora i guai giudiziari e le delicate accuse che lo hanno portato in carcere.

