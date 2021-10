Max Biaggi, Ines e Leon, ex e figli Eleonora Pedron/ “I bambini ci uniscono”

Max Biaggi, Ines e Leon sono l’ex compagno e i figli di Eleonora Pedron, la ex Miss Italia. Un grande amore quello tra la showgirl e il pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano che sono stati insieme per dodici lunghi anni senza però arrivare mai sull’altare. Il motivo? Biaggi è uno poco portato per il matrimonio come ha raccontato proprio la bellissima ex Miss Italia dalle pagine del settimanale Oggi: “siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio”. Proprio questa contrarietà del pilota ha creato il terreno per l’inizio di una crisi poi sfociata in una separazione fino alla decisione di prendere due strade diverse. La Pedron e Biaggi sono rimasti sempre uniti per amore dei due figli Ines e Leon come ha raccontato proprio la ex Miss: “dobbiamo esserlo. Lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti”.

La ex Miss Italia non ha nascosto però che i problemi non sono mancati quando hanno deciso di separarsi: “quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”. Oggi i due hanno un bellissimo rapporto e crescono i loro figli con grande amore e complicità.

Max Biaggi ed Eleonora Pedron: “stiamo sempre in contatto per i nostri figli”

Dopo la fine dell’amore e un periodo di tensioni, Eleonora Pedron e Max Biaggi hanno messo da parte i dissapori per amore dei figli Ines e Leon. “I bambini ci uniscono, stiamo sempre in contatto, poi ci dividiamo ma siamo bravi. Non gliel’ho mai detto ma Eleonora è brava” – ha detto il pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano parlando del rapporto con la ex compagna. Parlando poi dei figli ha aggiunto: ” hanno ancora le idee confuse su cosa faranno in futuro”, ma entrambi hanno una spiccata propensione per gli sport.

Non solo, Biaggi durante una delle tue ultime interviste televisive rilasciate a Mara Venier a Domenica In ha parlato proprio del rapporto coi figli: “stanno con me, siamo qui insieme e ovviamente non mi annoio. La mamma abita a un minuto da casa, a volte ci dividiamo i compiti, però devo dire che loro sono una bella parte della giornata, ecco, mi danno veramente tanta gioia, affetto, anche se litigano perché sono maschio e femmina, però mi riempiono la giornata”.



