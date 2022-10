Max Cavallari, Ilaria Pagni e Manuela Russo chi sono le ex mogli?/ “Fidanzata? Sto con Elena Maria Gaia”

MAX CAVALLARI DEI ‘FICHI D’INDIA’: ECCO CHI SONO LE SUE EX MOGLI

Questo pomeriggio Max Cavallari sarà protagonista negli studi televisivi di “Verissimo” per ricordare l’amico e collega Bruno Arena, morto lo scorso 27 settembre all’età di 65 anni: tuttavia se del duo comico dei “Fichi d’India” conosciamo quasi tutto, meno nota è la sfera privata del 59enne cabarettista nato a Varese ma di origini meridionali come pure della sua vita sentimentale. Chi sono le varie ex che ha avuto nel corso degli anni Max Cavallari e chi è al momento la sua compagna?

Andiamo con ordine e partiamo dalla fine di quella che negli ultimi anni è certamente stata una vita di coppia decisamente movimentata: intervistato durante una puntata di “Pomeriggio 5” dopo la scomparsa dell’amico di una vita, Max Cavallari non solo ha parlato di Bruno Arena in modo molto tenero ma, al termine della breve intervista concessa a Barbara D’Urso si è sbottonato un po’ sul suo privato presentando alla conduttrice la sua fidanzata. La donna con cui il comico sta da qualche tempo (pare siano oramai due anni) è stata conosciuta da Cavallari attraverso i social network: “Ci siamo conosciuti su Facebook” ha ammesso candidamente il diretto interessato accennando alla sua Elena Maria Gaia.

MAX CAVALLARI, DUE MATRIMONI E TRE FIGLI: CON CHI E’ FIDANZATO?

Tuttavia, prima di conoscere la sua attuale compagna, Max Cavallari è stato sposato già due volte: il cabarettista varesino ma originario di San Severo (Puglia) è diventato per la prima volta padre nel lontano 1993 quando la sua compagna di allora aveva dato al mondo la primogenita Alice. In seguito Cavallari aveva sposato nel 2007 Ilaria Pagni che lo renderà ancora papà: dalla moglie infatti il cabarettista ha avuto altri due figli, vale a dire Amerigo e Anita. Tuttavia il loro matrimonio non è durato molto e, come si ricorda, la coppia aveva annunciato già nel 2015 la propria separazione.

Infine, dopo il matrimonio con la Pagni, Max Cavallari era convolato a giuste nozze solo poco tempo dopo con Manuela Russo: la cerimonia era stata trasmessa in diretta anche da “Domenica Live” e in quell’occasione Cavallari aveva scherzato sull’assenza forzata (per motivi di salute) di Arena spiegando che comunque lui era la sua “seconda moglie”. I due avevano deciso infatti di fare il grande passo dopo un solo anno di relazione e una volta che Max aveva divorziato dalla Pagni. Ad ogni modo anche questa storia non ha avuto vita lunghissima: nel 2020 la donna, negli studi di “Domenica Live” aveva parlato del capolinea del loro matrimonio, rivelando come l’ex compagno le scrivesse ancora “di tutto e di più quando è arrabbiato”, aggiungendo che le responsabilità erano di Cavallari che “non aveva forse più voglia di stare con me, andava via e tornava…” ma negando di averlo tradito come questi aveva in precedenza insinuato.











