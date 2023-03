Max Verstappen fuori in Q2, abbandona qualifiche/ F1: trasmissione ko per la Red Bull

Dopo aver dominato nelle prove libere, Max Verstappen si ritrova a metabolizzare una cocente delusione durante le qualifiche del Gp di Arabia Saudita 2023. È il pilota della Red Bull, campione del mondo in carica della Formula 1, a regalare il primo colpo di scena del weekend, perché ha accusato problemi alla sua monoposto che lo hanno costretto al ritiro nel Q2 delle qualifiche. Stando a quanto riportato da Sky Sport F1, la sua Red Bull ha riportato problemi all’albero di trasmissione. Pertanto, Max Verstappen sarà costretto a partire dalla 15esima posizione.

Perché Wax di Amici 22 ha un cicatrice sul viso?/ Cos'è veramente il segno rosso

Una gara in rimonta anche per lui, oltre che per Charles Leclerc, alle prese invece con una penalità per la sostituzione della centralina alla sua Ferrari. I problemi sono sopraggiunti in pista quando l’olandese non aveva ancora registrato un tempo utile. È dovuto rientrare ai box, dove poi gli hanno chiesto di uscire definitivamente dalla sua monoposto, perché non era possibile intervenire in tempo. Una cosa è certa: nessun problema al motore, visto che è stato individuato all’albero di trasmissione.

Amici 22 serale 2023, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Rudy e Celentano sfidano i prof!

FLOP VERSTAPPEN PER PROBLEMI ALLA TRASMISSIONE

Ma si complica comunque il weekend per la Red Bull e per Max Verstappen, che infatti aveva dato segnali di onnipotenza durante le prove libere. Qualifiche stregate a Jeddah per il due volte campione iridato, tradito da un problema di affidabilità sulla sua RB19. Il guasto meccanico alla trasmissione è sopraggiunto durante il primo giro lanciato nella seconda fase delle prove ufficiali. Così ha perso la possibilità di lottare per la pole position in vista della gara di domani. A meno che non ci siano penalità, partirà dall’ottava fila sulla griglia di partenza. Comunque, la scuderia di Milton Keynes aveva già notato un possibile problema alla trasmissione durante il Gran Premio del Bahrain e nelle prove libere di ieri in Arabia Saudita. Infatti, oggi c’è stata la sostituzione del cambio sulla macchina di Max Verstappen e di Sergio Perez, che invece dispone di batteria e centralina nuove. Ora bisogna capire le prossime mosse della Red Bull in vista della gara.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

© RIPRODUZIONE RISERVATA