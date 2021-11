MAZZARRI ESONERATO?/ Zenga nuovo allenatore del Cagliari: si tratta! (esclusiva)

ZENGA NUOVO ALLENATORE DEL CAGLIARI? LA RIVINCITA DELL’UOMO RAGNO!

Walter Zenga torna al Cagliari in qualità di nuovo allenatore? Secondo rumors raccolti dalla redazione de ilSussidiario.net, infatti, Zenga sarebbe pronto a sbarcare nuovamente sulla panchina della squadra isolana per rilevare Walter Mazzarri. Non è un mistero che Zenga voglia tornare ad allenare in Italia. ma soprattutto sappiamo bene che è rimasto molto legato al Cagliari e ha sempre sostenuto di essere stato sostituito senza ragioni e con troppa fretta due stagioni fa, quando gli fu preferito in estate Eusebio Di Francesco.

Un ritorno al Cagliari per Zenga avrebbe il sapore di una rivincita. Del resto lui portò alla salvezza il Cagliari proprio nell’anno maledetto del primo lockdown: non solo fu capace di tenere insieme la squadra ma lanciò anche dei giovani. La situazione di classifica dei sardi è a dire poco critica e il futuro dell’ex tecnico del Napoli è in bilico in questo momento, a maggior ragione dopo il ko inflitto ai rossoblù dal Bologna di Sinisa Mihajlovic, peraltro grande amico di Zenga.

Bologna-Cagliari si è chiusa sul 2-0 e ora Walter Mazzarri, che allena il Cagliari con un contratto firmato fino al 30 giugno 2024, si lecca le ferite. La sconfitta di questa sera potrebbe pesare ancora di più, perché è la terza di fila. Serve una scossa per invertire la rotta, traducibile nell’arrivo di un tecnico in grado di risollevare le sorti della squadra e far gioire i tifosi. Walter Zenga, che ha allenato in passato proprio il Cagliari, potrebbe davvero essere il profilo ideale per dare sostanza alle velleità di salvezza degli isolani. Zenga, peraltro, da tempo è alla ricerca di una squadra. Sarà proprio il Cagliari?

MAZZARRI ESONERATO? VICINO L’ADDIO NONOSTANTE LE SMENTITE

Non si sa nulla di preciso per adesso, anche perché pochi minuti fa il presidente Tommaso Giulini ha ribadito la propria stima e fiducia nei confronti di Mazzarri, confermandolo in panchina e prospettando dei provvedimenti contro i calciatori. Ma da quel che risulta a IlSussidiario.net, la trattativa per il ritorno di Zenga al Cagliari potrebbe essere ben gradito e rappresenterebbe una notizia clamorosa, in grado di risollevare la squadra dal fondo della classifica. Rammentiamo infatti che, con l’ennesima sconfitta rimediata, questa volta per mano del Bologna, il Cagliari resta ultimo in classifica. Ecco, allora, che spunta l’ipotesi Zenga: potrebbe essere un vero colpo di mano che salverebbe, in corner, la squadra.

Del resto, non molte settimane fa, l’ex portiere della Nazionale italiana, dell’Inter e della Sampdoria aveva chiaramente affermato ai microfoni di Rtl 102.5 News di essere pronto ad abbracciare una nuova avventura nei panni di allenatore: ecco che Cagliari, allora, potrebbe rappresentare la piazza giusta e stimolante per ripartire.



