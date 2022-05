Mbappè resta al Psg?/ Calciomercato, svolta clamorosa: rinnovo e addio Real Madrid

Clamorosa svolta per quanto riguarda il futuro di Kylian Mbappé: la stella della nazionale francese, di proprietà del Paris Saint Germain, sembrava destinato a lasciare il Parco dei Principi durante le prossime settimane, per trasferirsi al Real Madrid, ma nelle ultime ore il quadro si sarebbe completamente capovolto. La stampa del settore è infatti convinta che alla fine Mbappè rimarrà al Psg, e starebbe trattando il suo prolungamento dell’accordo. E’ probabile quindi che la controffensiva parigina abbia ottenuto quanto sperato, molto probabilmente proponendo delle cifre da record, facendo divenire la star ex Monaco il giocatore più pagato in assoluto.

A convincere Mbappé anche alcune persone a lui molto legate, così come alla sua famiglia, che avrebbero quindi indotto il ragazzo al clamoroso dietrofront. L’attaccante del Paris Saint Germain, dopo gli UNFP Awards in cui lo stesso era stato eletto miglior giocatore della Ligue 1 2021-2022, aveva spiegato: “La mia scelta è stata quasi presa, la annuncerò prima del ritiro con la Francia”. I campioni del mondo si ritroveranno fra poco più di una settimana, il prossimo 28 maggio, di conseguenza quasi sicuramente durante i prossimi 8 giorni scopriremo la verità sul futuro di Mbappè.

MBAPPE RESTA AL PSG? LA BEFFA PER IL REAL MADRID

Una vera e propria beffa per il Real Madrid, che aveva raggiunto un accordo verbale con il calciatore un anno fa, e che sperava che lo stesso potesse mantenere il suo impegno non scritto, ma evidentemente in questi dodici mesi le cose sono cambiate. Le Merengues, tra l’altro, si giocheranno la Champions League proprio il 28 maggio: un’eventuale vittoria potrebbe pesare sul futuro di Mbappè?

Difficile dirlo fatto sta che la sua decisione dovrebbe arrivare prima del big match contro il Liverpool. Il 23enne francese è sbarcato al Parco dei Principi il 31 agosto del 2017, e da quel giorno ha disputato 216 partite con 168 reti, di cui 36 nella stagione che volge alla conclusione fra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia.

