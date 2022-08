Medagliere Europei nuoto Roma 2022/ Italia prima, è fuga con 17 ori e 44 podi

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO ROMA 2022: L’ITALIA DOMINA INCONTRASTATA

Il medagliere degli Europei nuoto Roma 2022 continua a regalarci una certezza: l’Italia è nettamente la nazione più forte del Vecchio Continente negli sport acquatici. Il nostro bottino è arrivato a quota 17 medaglie d’oro, 15 argenti e 12 bronzi, per un totale di ben 44 medaglie, che rendono l’Italia praticamente inavvicinabile sotto ogni punto di vista. Basterebbe dire che, nel medagliere degli Europei nuoto Roma 2022, è seconda per numero di ori l’Ucraina a quota nove, mentre per numero complessivo di podi è seconda la Gran Bretagna con 15, praticamente un terzo dei nostri. Ieri abbiamo aggiunto tre medaglie d’oro: in ordine cronologico, ecco prima la vittoria di Elena Bertocchi nei tuffi dal trampolino 1 metro femminile, poi gli allori di Nicolò Martinenghi nei 50 rana maschili e di Margherita Panziera nei 100 dorso femminili, per entrambi il secondo oro in questa rassegna continentale.

Diretta Europei nuoto 2022/ Streaming video Rai: programma e finali 17 agosto

Ecco poi anche altre sette medaglie, in un giorno addirittura da dieci podi: l’argento di Simone Cerasuolo per la doppietta nei 50 rana e quello di Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl, poi ben cinque bronzi a cominciare da quelli di Sarah Jodoin Di Maria/Eduard Timbretti Gugiu nei tuffi sincro misti dalla piattaforma e Chiara Pellacani dal trampolino da 1 metro, per passare poi a quelli di Alberto Razzetti nei 200 farfalla maschili, Sara Franceschi nei 200 misti femminili ed infine della staffetta 4×200 sl mista con Stefano Di Cola, Matteo Ciampi, Alice Mizzau e Antonietta Cesarano. Dominio totale nel nuoto in corsia con undici ori, nove argenti e otto bronzi, sempre sul podio finora nelle 15 gare disputate fra nuoto artistico e tuffi. Un dominio totale…

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2022/ Video streaming Rai: oro storico per Margherita Panziera!

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022 (TOP 10)

Italia 17-15-12

Ucraina 9-2-0

Ungheria 4-7-2

Gran Bretagna 4-5-6

Olanda 4-1-5

Francia 3-5-6

Svezia 3-2-1

Romania 2-0-0

Svizzera 1-2-0

Grecia 1-0-1

LEGGI ANCHE:

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2022/ Medaglie Italia: saliamo a 16 ori e 42 medaglie!

© RIPRODUZIONE RISERVATA