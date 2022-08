Medagliere Europei nuoto Roma 2022/ Italia prima, già quattro podi azzurri

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO ROMA 2022: ITALIA AL PRIMO POSTO

Il medagliere degli Europei nuoto Roma 2022 sorride subito all’Italia, che è al comando dopo la prima giornata di gare grazie a un oro, due argenti e un bronzo, bottino a dir poco eccellente se si pensa che ieri sono stati assegnati solamente quattro titoli, tre nel nuoto in corsia e uno nel nuoto artistico. Il protagonista principale è stato Alberto Razzetti, che ha vinto la medaglia d’oro nei 400 misti maschili ed è quindi il primo campione europeo che ha fatto suonare le note dell’inno di Mameli nella piscina del Foro Italico. Nella stessa gara c’è stato anche il terzo posto e quindi la medaglia di bronzo per Pier Andrea Matteazzi, mentre la staffetta 4×200 sl maschile con Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola ha conquistato il secondo posto e quindi la medaglia d’argento nella gara vinta dall’Ungheria.

Infine, una gioia è arrivata anche dal nuoto artistico, perché la prima medaglia dell’Italia agli Europei di nuoto Roma 2022 è stata l’argento nella finale della routine tecnica a squadre, conquistata da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. Proprio questo secondo posto fa la differenza per il momento con l’Ungheria, l’altra grande protagonista della prima giornata del nuoto in corsia con un oro, un argento e un bronzo e di conseguenza seconda nel medagliere degli Europei nuoto Roma 2022. Attenzione però: già oggi ci saranno ben nove titoli da assegnare, tre nel nuoto artistico e sei nel nuoto in corsia, e l’Italia ha tantissime carte da giocare. Siamo sicuri che questa sera il nostro medagliere sarà ancora più bello…

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO ROMA 2022

1. Italia 1-2-1

2. Ungheria 1-1-1

3. Olanda, Ucraina 1-0-0

5. Gran Bretagna 0-1-0

6. Francia 0-0-2

