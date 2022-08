Medagliere Europei nuoto Roma 2022/ Medaglie Italia: 19 ori e 55 podi per il primato

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO ROMA 2022: IL DOMINIO DELL’ITALIA IN NUMERI

Il medagliere degli Europei nuoto Roma 2022 per l’Italia continua a raccontare meraviglie, anche se ieri il programma si è limitato a due finali dei tuffi e oggi sarà molto simile, a causa di altri rinvii per il nuoto in acque libere. Come già anche ieri, pure oggi solo nel pomeriggio ci saranno aggiornamenti per il medagliere degli Europei nuoto Roma 2022, ma comunque da seguire con la massima attenzione. Anche i tuffi stanno infatti dando un valido contributo al trionfo dell’Italia, nettamente la nazione più forte del Vecchio Continente negli sport acquatici. Per quanto riguarda il nuoto in corsia il bilancio è definitivo e straordinario, con gli Azzurri che hanno raccolto tredici ori, altrettanti argenti e nove bronzi dominando il medagliere in modo imperioso (seconda è l’Ungheria con 5-7-3). Il sipario in tal senso è calato già mercoledì, ma è doveroso ricordare ancora i numeri del trionfo azzurro.

Il nostro bottino complessivo nel medagliere degli Europei nuoto Roma 2022 è arrivato a quota 19 medaglie d’oro, 21 argenti e 15 bronzi, per un totale di ben 55 medaglie, che rendono l’Italia praticamente inavvicinabile anche sotto il punto di vista dei podi complessivi. Ricordiamo infatti che è seconda per numero di ori l’Ucraina a quota nove, mentre per numero complessivo di podi è seconda la Gran Bretagna con 20, in pratica poco più di un terzo dei nostri. Ieri non abbiamo aggiunto ori, ma tre medaglie pur con sole due finali a disposizione: secondo posto di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel trampolino sincro 3 metri femminile, secondo posto di Lorenzo Marsaglia e terzo di Giovanni Tocci invece dal trampolino da 1 metro maschile. Oggi pomeriggio altri tre titoli saranno da assegnare, sempre nei tuffi: l’Italia farà ancora una volta festa?

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO ROMA 2022 (TOP 10)

Italia 19-21-15

Ucraina 9-3-0

Gran Bretagna 7-6-7

Ungheria 5-7-3

Germania 4-2-5

Svezia 4-2-2

Olanda 4-1-6

Francia 3-7-7

Romania 2-0-0

Svizzera 1-3-0

