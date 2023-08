Medagliere Mondiali atletica 2023 Budapest/ L’Italia è al quarto posto! (oggi domenica 20 agosto)

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: ITALIA QUARTA!

La seconda giornata di gare ci parla ancora del medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest: già di prima mattina abbiamo dovuto aggiornare il conto delle medaglie vinte nella kermesse e, con nostra grande soddisfazione, l’Italia è riuscita a conquistare un bronzo che al momento ci mette al quarto posto nel medagliere. Bronzo ottenuto da Antonella Palmisano, nella 20 Km marcia femminile: l’azzurra si è piazzata alle spalle di Maria Perez e Jemima Montag, rispettivamente oro e argento per Spagna e Australia.

Oggi però nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest speriamo chiaramente di fare altra strada: ci sono Larissa Iapichino e Marcell Jacobs che potrebbero farci sognare, anche se per entrambi chiaramente non sarà affatto semplice arrivare sul podio la speranza è concreta. Vedremo dunque come cambierà il medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest; nell’attesa di una lunga giornata facciamo adesso un breve riassunto su quale sia la situazione della classifica entrando in questa domenica 20 agosto.

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: LA SITUAZIONE

Al momento nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest comandano gli Stati Uniti: ovviamente ci aspettavamo che una superpotenza come gli Usa potesse mettersi davanti a tutti fin da subito, attualmente la differenza la fa una medaglia di bronzo conquistata che non ha la Spagna. La federazione iberica rappresenta una sorpresa, ma le finali disputate sono state ancora poche: comunque, la Spagna è riuscita a vincere la medaglia d’oro nelle due 20 Km di marcia, dunque seconda posizione nel medagliere.

Sul podio troviamo poi l’Etiopia, che ha già ottenuto un oro, un argento e un bronzo; gli africani precedono l’Italia, che con Leonardo Fabbri e la già citata Antonella Palmisano occupano la quarta piazza con un bronzo in più rispetto a Svezia, Gran Bretagna e Australia che per ora hanno vinto una medaglia d’argento a testa. Le altre nazionali che compaiono nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest, avendo messo in carniere un bronzo ciascuna, sono Brasile e Repubblica Ceca; come detto siamo solo all’inizio, e già nelle prossime ore la situazione è destinata a cambiare…

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST

1. Usa 2-0-1

2. Spagna 2-0-0

3. Etiopia 1-1-1

4. Italia 0-1-1

5. Svezia 0-1-0

6. Gran Bretagna 0-1-0

7. Australia 0-1-0

8. Brasile 0-0-1

9. Repubblica Ceca 0-0-1











