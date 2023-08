Medagliere Mondiali atletica 2023 Budapest/ Primo oro alla Spagna (oggi sabato 19 agosto)

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: PRIMO ORO ALLA SPAGNA

Il medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest comincia a prendere forma grazie alla 20 km di marcia maschile che, nonostante un ritardo di un paio d’ore per la pioggia, ha assegnato il primo titolo di questa rassegna iridata. Il primo oro è andato alla Spagna con la meritata vittoria di Alvaro Martin, che è stato autore di una gara in grande crescendo, con la quale è andato a riprendere i fuggitivi iniziali e ha tagliato il traguardo a braccia alzate, per godersi una meravigliosa medaglia d’oro.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST/ Video streaming Rai: Weir e Fabbri ok! (oggi sabato 19 agosto)

Alvaro Martin è un grande specialista della 20 km di marcia, della quale è stato per due volte campione europeo nel 2018 e nel 2022, mentre questa è la sua prima medaglia ai Mondiali ed è subito quella del metallo più prestigioso. Di conseguenza, ecco che la Spagna si gode il primato nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 a Budapest, per quanto questo possa contare quando è stato assegnato un solo titolo sui 49 da distribuire da oggi fino a domenica 27 agosto.

DIRETTA/ 20 km marcia: oro a Martin, Stano si è ritirato! Mondiali atletica (oggi sabato 19 agosto 2023)

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: SUL PODIO ANCHE SVEZIA E BRASILE

Hanno messo il primo tassello nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 a Budapest anche la Svezia e il Brasile, rispettivamente grazie al secondo posto di Perseus Karlstrom e alla terza piazza di Caio Bonfim. Lo scandinavo è abbonato ai podi, perché l’anno scorso fu terzo sia nella 20 km sia nella 35 km ai Mondiali di Eugene e adesso sale una ulteriore posizione, d’argento come agli Europei di Monaco di Baviera, dunque è la quarta medaglia in due anni e la quinta complessiva, considerando anche il bronzo sempre nella 20 km ai Mondiali Doha 2019.

Mondiali atletica 2023 Budapest/ Il programma, le date e gli italiani in gara (19-27 agosto)

Nessuno dei tre marciatori saliti sul podio è un nome nuovo nel medagliere dei Mondiali atletica, perché anche il brasiliano Caio Bonfim aggiunge il terzo posto di oggi a Budapest alla medaglia di bronzo che aveva vinto già sei anni fa a Londra, sempre sulla distanza dei 20 km. Per diverse ore questo medagliere dei Mondiali atletica 2023 a Budapest adesso resterà in stand-by, perché le altre tre finali di oggi, sabato 19 agosto, saranno tutte nella sessione serale.

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST

1. Spagna 1-0-0

2. Svezia 0-1-0

3. Brasile 0-0-1











© RIPRODUZIONE RISERVATA