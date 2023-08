Medagliere Mondiali atletica 2023 Budapest/ Usa in fuga, Italia fuori dalla Top 10 (oggi martedì 22 agosto)

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: USA IN FUGA

Il medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest entra in una nuova giornata: siamo arrivati a martedì 22 agosto e, di conseguenza, ci avviciniamo a grandi passi alla fine di questa kermesse internazionale. Al momento gli Usa, come da copione, sono in fuga: gli Stati Uniti hanno raccolto 5 dei 14 titoli sino a qui assegnati, e queste medaglie d’oro spingono la corazzata a stelle e strisce al comando delle operazioni. Primo posto in classifica per gli Usa nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest: la sensazione ovviamente è che questo primato possa resistere sino al termine.

Anche perché, alle spalle degli Stati Uniti le altre nazionali arrancano: la Spagna, unica altra federazione ad aver vinto almeno due ori, è ferma ai due trionfi nella 20 Km marcia e da lì in avanti non è più salita sul podio. Avanza la Gran Bretagna, che ha una medaglia di ciascun tipo; il Regno Unito però deve ancora inseguire il terzo gradino del podio, che nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest è dell’Etiopia in virtù del bronzo vinto in più. Oggi dunque vedremo come cambierà la situazione in questa classifica…

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: LA SITUAZIONE

Parlando ancora del medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest, possiamo notare altri dati. L’Italia, che ha l’argento di Leonardo Fabbri e il bronzo di Antonella Palmisano, è scivolata fuori dalla Top Ten ed è undicesima in compagnia di Cuba; le nazionali che hanno vinto almeno una medaglia d’oro sono nove, mentre in 23 hanno raccolto almeno una medaglia. Oggi la situazione potrebbe sicuramente cambiare: per quanto riguarda la spedizione azzurra, confidiamo in Gianmarco Tamberi che come sempre ha penato nelle qualificazioni del salto in alto, ma potrebbe cambiare passo in finale.

Sempre riguardo il salto in alto, Mutaz Barshim – che come Gimbo è campione olimpico in carica – potrebbe regalare il primo podio e la prima medaglia al Qatar, puntando chiaramente all’oro; vedremo poi se altre nazioni saranno in grado di ottenere il primo titolo iridato, ricordando che l’Ungheria padrona di casa è ferma per il momento al bronzo raccolto nel lancio del martello maschile. Poco per i magiari, ma sappiamo bene che quella ungherese non è una rappresentativa che nell’atletica possa troppo dire la sua; comunque, aspettiamo e vediamo quale sarà l’evoluzione odierna del medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest.

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST

1. Usa 5-2-2

2. Spagna 2-0-0

3. Etiopia 1-1-2

4. Gran Bretagna 1-1-1

5. Svezia 1-1-0

6. Burkina Faso 1-0-0

7. Canada 1-0-0

8. Serbia 1-0-0

9. Uganda 1-0-0

10. Giamaica 0-2-1

11. Cuba 0-1-1

12. Italia 0-1-1

13. Australia 0-1-0

14. Botswana 0-1-0

15. Kenya 0-1-0

16. Polonia 0-1-0

17. Slovenia 0-1-0

18. Brasile 0-0-1

19. Lituania 0-0-1

20. Olanda 0-0-1

21. Repubblica Ceca 0-0-1

22. Romania 0-0-1

23. Ungheria 0-0-1











