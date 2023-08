Medagliere Mondiali atletrica 2023 Budapest/ Usa irraggiungibili, Italia quinta (oggi giovedì 24 agosto)

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA BUDAPEST 2023: ITALIA QUINTA

Come procede il medagliere dei Mondiali atletica Budapest 2023? Entriamo nella giornata di giovedì 24 agosto: siamo dunque vicini alla conclusione della kermesse iridata, e troviamo l’Italia in quinta posizione nella classifica. Ricordiamo che la nostra spedizione ha vinto finora 3 medaglie, una per metallo: l’oro è arrivato grazie allo straordinario Gianmarco Tamberi, che ha aggiunto l’unico titolo che mancava alla sua carriera. L’argento nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest è stato merito di Leonardo Fabbri, e anche la prima medaglia in ordine cronologico ai Mondiali atletica 2023 Budapest; infine il bronzo è quello di Antonella Palmisano.

Un’Italia che, nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest, se vogliamo ha rispettato il pronostico, fino a questo momento, e che magari potrebbe ritagliarsi altre soddisfazioni dalle finali del salto triplo e i 5000 femminili; le delusioni sono sicuramente Larissa Iapichino (il bronzo e l’argento erano alla sua portata) e Filippo Tortu, addirittura eliminato nelle batterie dei 200, mentre per Marcell Jacobs va detto che il fatto di non essersi praticamente mai allenato ha inciso parecchio. Ora vedremo come cambierà il medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest con le finali di giovedì 24 agosto, e intanto valutiamo quale sia la situazione attuale.

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA BUDAPEST 2023: COMANDANO GLI USA

Nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest troviamo sempre gli Usa al comando: ormai la nazionale statunitense è in fuga, ha vinto ben 7 medaglie d’oro ed è salita sul podio per 14 volte totali. Sono numeri che fanno impallidire ogni rivale: al secondo posto infatti c’è la Gran Bretagna con due ori e quattro medaglie, mentre la Spagna ancora una volta è ferma ai due titoli nella 20 Km di marcia, vale a dire nei primi due giorni dei Mondiali. Usa, Gran Bretagna e Spagna sono anche le uniche due nazioni ad aver conquistato almeno due medaglie d’oro; nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest ne troviamo poi altre dodici con un oro.

Nel medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest l’Italia si trova appaiata a Norvegia e Kenya, che allo stesso modo hanno una medaglia per metallo; un oro e un argento per Svezia e Australia, mentre hanno conquistato un solo alloro, senza altre medaglie, Burkina Faso, Canada, Marocco, Serbia, Uganda e Repubblica Dominicana. L’Ungheria padrona di casa è ancora ferma al bronzo conquistato nel lancio del martello maschile; poi, spicca sicuramente il fatto che la Germania, clamorosamente, non abbia ancora medaglie ma anche la Polonia che ha appena due argenti. Adesso aspettiamo le finali di oggi per scoprire l’evoluzione del medagliere dei Mondiali atletica 2023 Budapest…

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA BUDAPEST 2023

1. Usa 7-4-3

2. Gran Bretagna 2-1-1

3. Spagna 2-0-0

4. Etiopia 1-3-2

5. Italia 1-1-1

6. Norvegia 1-1-1

7. Kenya 1-1-1

8. Svezia 1-1-0

9. Australia 1-1-0

10. Burkina Faso 1-0-0

11. Canada 1-0-0

12. Marocco 1-0-0

13. Serbia 1-0-0

14. Uganda 1-0-0

15. Repubblica Dominicana 1-0-0











