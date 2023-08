Diretta Mondiali atletica 2023 Budapest/ Streaming video Rai: le finali di oggi (giovedì 24 agosto)

Oggi la sesta giornata di gare per la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà davvero intensa, perché giovedì 24 agosto ci saranno addirittura sette titoli in palio, cominciando dalla marcia al primo mattino e poi altre cinque finali in una serata particolarmente intensa. Ci siamo già divertiti spesso nei giorni scorsi in questi belli Mondiali di atletica 2023, in particolare per merito del successo nel salto in alto maschile del campione olimpico (e adesso campione di tutto) Gianmarco Tamberi. Oggi però sono attese tante altre emozioni per la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, sperando che alcune di esse possano essere colorate d’azzurro.

Come abbiamo già accennato, si comincerà con la marcia e qui i riflettori saranno soprattutto su Massimo Stano, che è il campione iridato in carica della 35 km e spera nel riscatto dopo la delusione nella 20 km di sabato per lasciare Budapest con il sorriso e con un altro capolavoro dopo i titoli ottenuti fra Tokyo (Sapporo) ai Giochi e Eugene agli scorsi Mondiali. Sperando naturalmente in buone notizie anche da parte di tutti gli altri italiani che saranno in gara nelle prossime ore, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella sesta giornata la diretta dei Mondiali di atletica 2023 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della terza giornata dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, nella sessione serale l’appuntamento sarà su Rai 2 salvo mezz’ora su Rai Sport (canale 58) durante il Tg2 e anche la marcia sarà sul 2. Da notare anche la diretta tv su Eurosport e infine su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di vivere tutte le emozioni della sesta giornata in diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, è doveroso presentare il programma di giovedì 24 agosto. L’apertura sarà già alle ore 7.00, quando sarà il momento della partenza di entrambe le gara della 35 km di marcia, sia al maschile sia al femminile. In primo piano il campione in carica Massimo Stano, infatti in campo maschile potremo schierare quattro concorrenti con Andrea Agrusti, Matteo Giupponi e Riccardo Orsoni ad affiancare l’iridato, mentre nella gara femminile schiereremo Nicole Colombi, Federica Curiazzi e Sara Vitiello. Poi si balzerà alle ore 19.00, quando comincerà la sessione serale, che prevederà anche le batterie dei 5000 metri maschili e le semifinali degli 800 metri maschili e dei 200 metri sia al maschile sia al femminile.

La sera in compagnia della diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà però caratterizzata soprattutto da ben cinque finali, cominciando dal salto in lungo maschile, fissato per le ore 19.30. Ecco poi dalle ore 20.26 la finale del lancio del martello femminile nella quale Sara Fantini proverà a recitare da protagonista, con ambizioni di ben figurare. Infine, ecco tre finali in pista, cominciando dai 100 ostacoli (naturalmente femminili) alle ore 21.22, seguiti alle ore 21.35 dai 400 metri maschili e infine alle ore 21.50 dai 400 ostacoli femminili, nei quali Ayomide Folorunso dopo il record italiano in semifinale proverà a stupire ancora, sebbene le favorite siano senza dubbio altre.

