Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati, oggi 6 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022: DOPO I DUE ARGENTI DI IERI ALTE MEDAGLIE?

Ieri abbiamo vissuto una ottima partenza, oggi ci attende il secondo giorno di finali alle Olimpiadi Pechino 2022, con la diretta di ben sette gare che assegneranno titoli rendendo sempre più significativo il medagliere dei Giochi olimpici invernali che per la prima volta si svolgono in Cina e sono iniziati molto bene per l’Italia, che si gode infatti i due argenti conquistati da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio di velocità femminile e dalla staffetta mista di short track, composta in finale da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli.

Tra le particolarità possiamo annotare la Norvegia già al comando del medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 con due ori, raccolti tra fondo e biathlon, una Slovenia memorabile nel salto con gli sci femminile (oro e bronzo) e gli Stati Uniti ancora a secco, esclusi dall’elenco delle tredici nazioni che sono andate sul podio già al primo giorno e che trovano quindi spazio nel medagliere dopo la prima di 16 giornate di gara. Già nella notte italiana però qualcosa cambierà, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, domenica 6 febbraio, nella diretta delle Olimpiadi Pechino 2022.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Come abbiamo già accennato, saranno sette le finali che oggi animeranno la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 e andranno a movimentare il medagliere. Già alle ore 2.30 della notte italiana ecco lo slopestyle femminile di snowboard, senza italiane in gara, dunque la nostra attenzione si concentrerà piuttosto sulla discesa libera maschile, la gara regina dello sci alpino che scatterà alle ore 4.00 con Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia a rappresentare l’Italia con grandi ambizioni. Alle ore 8.00 ecco invece la 30 km skiathlon (15 tc + 15 tl) di sci di fondo maschile, con Francesco De Fabiani che potrebbe agire da outsider.

Alle ore 9.30 si scenderà in città e ci sarà spazio per i 5000 metri del pattinaggio di velocità maschile, anche qui con un azzurro non tra i principali favoriti ma possibile outsider, cioè Davide Ghiotto. A mezzogiorno comincerà invece la gara maschile dal trampolino normale di salto con gli sci: c’è Giovanni Bresadola, ma la lotta per le medaglie sarà riservata ad altri. Nessuna ambizione nelle gobbe femminili del freestyle la cui finale avrà inizio alle ore 12.30, meglio allora pensare allo slittino singolo maschile, la cui quarta e ultima manche sarà alle ore 14.15, con Dominik Fischnaller tra i grandi protagonisti, a caccia della medaglia. Tra gli eventi che invece oggi non assegneranno titoli, citazione ormai doverosa per il doppio misto di curling, dove Stefania Constantini ed Amos Mosaner per ora guidano la classifica: altre due partite oggi, Italia Cina alle ore 7.05 e Italia Svezia alle ore 13.05.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Norvegia 2-0-0

2. Slovenia 1-0-1

3. Cina, Olanda, Svezia 1-0-0

6. Italia 0-2-0

7. Canada, ROC 0-1-1

9. Francia, Germania 0-1-0

11. Austria, Giappone, Ungheria 0-0-1



