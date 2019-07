Megan Rapinoe/ Video, siparietto hot in diretta tv agli Espy: la giacca si apre e…

Piccolo incidente hot per Megan Rapinoe calciatrice della nazionale degli Stati Uniti, recentemente laureatasi campione del mondo. In occasione della consegna dei premi Espy, come riconoscimento agli atleti che hanno eccelso nel mondo dello sport, la 34enne dai capelli rosa ha lasciato intravedere forse un po’ troppo del proprio corpo. Come si può notare dal video che trovate postato più in basso, la centrocampista californiana indossava per la serata di gala un completo con una giacca nera e pantaloncini corti correlati. Peccato però che il pezzo sopra fosse apertissimo, e che sotto, la stessa giocatrice ,non indossasse nulla. E’ bastato quindi qualche movimento per aprire la giacca e mostrare il seno. Un’immagine che non è sfuggita quasi a nessuno e che in breve tempo ha fatto il giro del web popolando Youtube, i siti e i social.

MEGAN RAPINOE: VIDEO, SIPARIETTO HOT IN DIRETTA TV

Il “wardrobe malfunction”, come si dice in gergo quando appunto succede qualche “malfunzionamento” nel modo di vestire, non ha scalfito la calciatrice dei Seattle Reign, che ha proseguito la propria serata impavida, non mostrandosi affatto imbarazzata per la nudità di poco prima. L’evento è andato in onda sul canale ABC in diretta tv, e nella replica la stessa rete americana ha deciso di oscurare il siparietto, anche se non si è trattato di nulla di così eccessivamente scabroso. La Rapinoe, oltre alle sue prestazioni sul rettangolo di gioco al mondiale, è divenuta famosa in questi giorni anche per la sua battaglia contro il presidente Donald Trump, accusato di non voler riconoscere i diritti della comunità Lgbt, di cui la stessa giocatrice fa parte. Inoltre, la stessa porta avanti da tempo la lotta per la parità salariale con gli uomini, cosa che al momento nel calcio è decisamente lontana dall’essere applicata, visti i contratti da sceicchi di Ronaldo & Co. e quelli “normali” delle colleghe in rosa. Di seguito il video di quanto accaduto

