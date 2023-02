Mehmet sorprende Gegia, mazzo di rose al GF Vip/ E sull’ipotesi matrimonio…

GF Vip 2022, Gegia e Mehmet: la sorpresa in studio e il pensiero alla Turchia

Attimi di puro romanticismo al Grande Fratello Vip 2022, al termine della puntata andata in onda ieri sera. Alfonso Signorini ha infatti dedicato un piccolo spazio per una coppia innamoratissima, quella composta da Gegia e Mehmet. Il conduttore chiede all’ex Vippona: “Gegia, è la notte di San Valentino, io mi aspettavo che tu non fossi qui. Ti sei appena fidanzata con Mehmet e vieni qua a festeggiare il San Valentino?“. Ecco, però, che la sorpresa è dietro l’angolo: in studio fa infatti capolino il suo Mehmet, con in mano un mazzo di rose.

La coppia viene invitata dal giornalista al centro dello studio, accolta dagli applausi del pubblico. “Sta imparando l’italiano“, svela Gegia parlando del fidanzato turco, il quale riesce a pronunciare qualche parola per farsi capire. Nel corso del suo intervento rivolge, in particolare, un pensiero alla sua terra d’origine, la Turchia, martoriata (assieme alla Siria) da un violento terremoto. “In Turchia molte persone sono morte nel terremoto terribile. Ho parlato con la mia famiglia, stanno tutti bene” rivela Mehmet, rassicurando tutti.

Quanto accaduto in Turchia ha toccato anche la sensibilità di Alfonso Signorini, che afferma: “Stiamo vicini alla popolazione turca e siriana, in ginocchio per questo terremoto“. Il conduttore torna però sulla coppia, con Gegia che lo ringrazia per l’invito e per aver ritagliato loro questo piccolo spazio in diretta. “Sono felice che voi siate così contenti” confessa il conduttore, che a seguire chiede a Mehmet: “Sei innamorato di lei?“. A risposta affermativa, entra nell’argomento matrimonio: “Vuoi sposarla?“.

Mehmet, tuttavia, rimane in silenzio. Un silenzio che provoca le risate del pubblico e l’ironica reazione di Gegia: “Non capisce proprio tutto“. La coppia era già intervenuta sull’ipotesi nozze, negandola perlomeno per il momento. “Abbiamo fatto un contratto di convivenza, la legge Cirinnà, anche per dargli la possibilità di avere il permesso di soggiorno e lavorare. Ci sembrava una cosa carina, visto che il matrimonio vero e proprio non ci potrà essere” aveva rivelato l’attrice in una passata puntata del Grande Fratello Vip 2022.











