Mel Ferrer, chi è il primo marito di Audrey Hepburn/ Il figlio Sean e il divorzio dopo 14 anni di matrimonio

Tra gli ospiti di Caterina Balivo de La volta buona, nel nuovo appuntamento pomeridiano in onda oggi su Rai 1, c’è anche Luca Dotti. Trattasi del figlio di Audrey Hepburn e Andrea Dotti, nato dalla storia d’amore tra la diva del cinema e il noto psichiatra italiano. Tuttavia, prima di conoscere Dotti e unirsi sentimentalmente a lui, la Hepburn condivise una storia d’amore al fianco dell’attore Mel Ferrer. La coppia si conobbe ad una festa organizzata da Gregory Peck, ma è in un’occasione successiva che i due si avvicinarono ulteriormente.

Ferrer, infatti, inviò alla Hepburn il il copione della commedia teatrale Ondine, e l’attrice accettò il ruolo che le era stato offerto. Il 1954 fu importante per entrambi: non solo presero il via le prove dell’opera, ma la coppia decise di convolare a nozze nel settembre di quell’anno. La loro travolgente storia d’amore li portò a desiderare un figlio, che arrivò dopo un aborto spontaneo subito dall’attrice. Alla fine, il 17 luglio 1960, il sogno si concretizzò con la nascita a Lucerna del figlio Sean.

Audrey Hepburn e Mel Ferrer, il divorzio dopo 14 anni di matrimonio

Il matrimonio tra Audrey Hepburn e il suo primo marito Mel Ferrer durò 14 anni, sino al 1968, quando la coppia decise di divorziare. Il loro rapporto si era incrinato ormai da tempo ed entrambi, prima del divorzio, avevano già comunque deciso di separarsi. Nonostante tutto, ad unirli fu sempre e soltanto la presenza del figlio Sean.

E proprio Sean Ferrer, nel corso degli ultimi anni, ha avviato una collaborazione molto importante con il fratello minore Luca Dotti, nato dal secondo matrimonio di Audrey Hepburn con Andrea Dotti. I due figli della diva del cinema, infatti, hanno unito le proprie forze nella realizzazione di alcuni progetti, iniziative ed eventi volti a tramandare l’eredità e la memoria artistica della madre. Attraverso mostre, libri e simili iniziative, i due fratelli hanno così reso immortale e prezioso il ricordo dell’icona del grande schermo.

