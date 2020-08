Melania Trump: “Non attacco i Dem”/ “Donald determinato nel trovare un vaccino”

E’ stato decisamente apprezzato il discorso di Melania Trump tenutosi ieri sera, in occasione della seconda giornata della convention repubblicana in vista del rush finale delle presidenziali 2020. Parlando dal nuovo Rose Garden della Casa Bianca, la moglie del presidente degli Stati Uniti ha chiuso il proprio “speech” spiegando: “Lui ama questo Paese (parla del marito ndr) e sa come fare le cose. Non è un politico tradizionale, l’America è nel suo cuore. Donald vuole tenere le vostre famiglie al sicuro, e fare in modo che raggiungiate il successo. Votare per lui non significa dare un voto di parte, ma per i valori dell’America. E a voi, che state soffrendo la pandemia, dirò una cosa: voglio che sappiate che non siete soli”. La platea era di circa una settantina di persone, ma il discorso è stato trasmesso in diretta streaming a causa delle restrizioni per il coronavirus. Le parole di Melania rappresentano una vera e propria novità nella politica a stelle e strisce, visto che fino ad oggi la First Lady aveva deciso di agire sempre dietro le quinte.

MELANIA TRUMP: “NON DIVIDIAMO IL PAESE”

Un discorso che è stato scritto di proprio pugno assieme alla sua portavoce, Stephanie Grisham, e non sottoposto allo staff della Casa Bianca. Melania ha lodato il marito che sta cercando “in tutti i modi un vaccino per sconfiggere il virus“, definendolo “fermo e determinato”, nonché un marito premuroso che ha “appoggiato” tutte le sue iniziative. L’ex modella si è quindi detta “orgogliosa di dare il voto” alla dolce metà, ed ha poi ringraziato i genitori per averle dato la vita. Apprezzabile anche il passaggio in cui si è rivolta all’opposizione Democratica, spiegando: “Non voglio usare questo tempo per attaccare gli altri”, perché così “si divide solo il Paese come abbiamo visto nella convention democratica”, una presa di posizione che a molti è sembrata quasi una critica agli stessi Repubblicani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA