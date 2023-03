Melissa Agliottone: “Sogno Sanremo”/ “Avevo attacchi di panico, musica mi ha guarito”

Melissa Agliottone è stata ospite stamane negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. La grande vincitrice di The Voice Kids ha esordito dicendo: “Sono felicissima della mia vittoria ancora non ci credo, veramente. Loredana Bertè è stata molto affettuosa con me, con i bambini è molto brava”. Sul suo primo approccio al mondo del canto: “Ho inziato a studiare canto davvero un anno fa, ma fin da piccolina cantavo a squarcia gola, cantavo tutte le canzoni ma solo in italiano. Anche mia mamma cantava da piccola ma poi ha smesso”.

Melissa Agliottone ha proseguito: “Suono la batteria e la dock station ma vorrei imparare a suonare tutti gli strumenti partendo dal basso che mi piace molto”. Alla cantante è stato prescritto da un medico di imparare a cantare, come se fosse una medicina: “A 7 o 8 anni mi erano venuti attacchi di panico perchè avevo paura della morte e soprattutto della morte dei mii cari, iniziavo a stare male e a sudare, mia mamma ha detto che era solo un virus e invece no, poi un medico mi ha detto di farmi fare uno sport oppure di iniziare a cantare e io ho iniziato: sono passati gli attacchi di panico, mi ha aiutato tantissimo”.

MELISSA AGLIOTTONE: “MIA MAMMA LA MIA PRIMA FAN”

Melissa Agliottone ha poi parlato dei compagni: “Non erano tutti contenti della mia vittoria, più i maschi che le femmine, peggio per loro. I prof erano contenti. Mia mamma è la mia prima fan, proprio fissata, fa un tifo pazzesco. Il resto della famiglia mi sostiene molto, mi porta a canto e piano, si sono fatti fare anche una maglia che hanno inquadrato a The Voice, anche la nonna, è stata un’idea sua. C’è scritto ‘Melissa sei la nostra piccola star'”.

Ma ora qual è il sogno di Melissa Agliottone? “Salire sul palco di Sanremo ma prima vorrei salire sul palco dello Junior Eurovision. Per ora non scrivo canzoni ma vorrei, penso di essere ancora un po’ troppo piccolo”. Sui suoi miti: “Aretha Franklin e tutte le cantanti vicine alla musica black. Mi piace il sound, mi fa essere libera, sia quando l’ascolto che quando la canto”. Chiusura sulla prima volta a The Voice: “Sono stata molto coraggiosa, non credevo di riuscire a salire su un palco così grande, la sera prima non avevo dormito. Per me salire sul palco era una vittoria, non mi interessava passare o vincere”.

