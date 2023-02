Melissa Satta e Matteo Berrettini, insieme a Monte Carlo/ Crisi scongiurata?

Melissa Satta e Matteo Berrettini, più uniti che mai nonostante gli impegni professionali

Le pagine di cronaca rosa sono spesso condite da notizie non sempre idilliache; negli ultimi giorni si era infatti parlato, soprattutto sui social, di una possibile crisi per Matteo Berrettini e Melissa Satta. La relazione tra i due è decollata solo da poche settimane, motivo per il quale i rumors sulle presunte incomprensioni è sembrato un fulmine a ciel sereno. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, tra i due però sembrerebbero esserci tutt’altro che i dissapori caldeggiati delle teorie sul web. Dopo i festeggiamenti per il compleanno della showgirl della scorsa settimana, i due hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme a Monte Carlo, nonostante gli impegni sportivi di Matteo Berrettini.

La presunta crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini era stata veicolata anche dalle enigmatiche dichiarazioni dell’ex velina a Verissimo: “Non mi voglio neanche più augurare niente, perchè poi le cose crollano”. Ma a quanto pare, il suo rapporto con il tennista sembra reggere su colonne ben solide. A testimoniarlo, le immagini documentate dal settimanale Chi con Melissa Satta che aiuta amorevolmente il tennista nei suoi allenamenti in vista dei prossimi impegni sportivi. Il weekend trascorso insieme è il migliore dei modi per spazzare via le voci di crisi e le speculazioni sul caso.

Matteo Berrettini e Melissa Satta, dopo gli allenamenti spazio al romanticismo

Le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ritraggono Melissa Satta e Matteo Berrettini nel bel mezzo degli allenamenti, testimoniano un legame che sembra tutt’altro che in discussione. Un weekend a Monte Carlo tra impegni professionali e romanticismo, che di sicuro sarà volto a rafforzare ulteriormente il legame tra i due. Come documentato dal settimanale, dopo l’intensa attività fisica i due si sono concessi una tenera passeggiata condita da baci e carezze che spazzano via rumors e critiche.

E’ lecito credere a questo punto che, come sottolineato dal settimanale di Alfonso Signorini, alla base di alcuni malumori vi fossero unicamente delle difficoltà di carattere sportivo per Matteo Berrettini e non i sentimenti nei confronti di Melissa Satta. Quest’ultimo infatti è reduce da una piccola discesa nella classifica Atp, ragione valida per avvertire una discreta pressione. La vicinanza con la showgirl può dunque essere unicamente un’arma in più per ritrovare la strada giusta anche in ambito sportivo; i successi professionali devono poggiare su basi solide che non sempre riguardano unicamente la dedizione. Una vita sentimentale stabile può garantire la spensieratezza e tranquillità necessaria per seguire al meglio i propri obiettivi.

