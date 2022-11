Memo Remigi: “Chiedo scusa a Jessica Morlacchi”/ “Mi hanno licenziato in diretta tv”

Memo Remigi ha ribadito le sue scuse a Jessica Morlacchi, sottolineando di avere commesso “un gesto totalmente sbagliato”: è accaduto attraverso le colonne del “Corriere della Sera”, sulle quali l’artista ha commentato il caso relativo al palpeggiamento avvenuto durante la puntata di “Oggi è un altro giorno” di venerdì 21 ottobre 2022, in diretta tv. L’ex concorrente di “Ballando con le Stelle” ha compreso il suo errore, ma la gogna mediatica che si è abbattuta su di lui è stata “una botta violenta che non mi aspettavo. Il gesto – seppur con un intento scherzoso – è stato totalmente sbagliato e non andava fatto. Ho chiesto scusa e lo ribadisco qui. Scusa a Jessica Morlacchi, scusa a Serena Bortone, scusa alla Rai. Tuttavia, non mi aspettavo una reazione del genere e soprattutto con queste modalità”.

Fredella: "Memo Remigi? Non è stata una scivolata ma un vero errore!"/ "Morlacchi ha fatto bene a parlarne"

Più dettagliatamente, Memo Remigi si riferisce al fatto che “dopo 50 anni di carriera, sono venuto a conoscenza del mio licenziamento dal programma, ascoltando in diretta Serena Bortone. Penso sarebbe stato giusto chiamarmi e dirmi: ‘Lei ha fatto una fesseria, dobbiamo prendere provvedimenti’. Io non ho in mano neanche nulla di scritto”. Qualche avvisaglia, tuttavia, c’era stata: il cantante ha affermato infatti che, quando è uscito il video del palpeggiamento su Twitter, un autore l’ha contattato, dicendogli di rimanere a casa un paio di giorni in attesa di capire quale piega potesse prendere tale storia. “Al momento è escluso che io faccia causa alla Rai, anche se sono stato trattato come un delinquente – ha aggiunto Remigi –. Contratto rescisso senza neppure essere ascoltato. Detto ciò, ho violato il codice etico e accetto le conseguenze. Mi sono rivolto all’avvocato Assumma solo per proteggermi da eventuali campagne diffamatorie”.

Roberto Alessi: "Memo Remigi? Ha fatto una sciocchezza ma le scuse vanno accettate"/ "Anche a mia madre…"

MEMO REMIGI: “JESSICA MORLACCHI? NON HO CAPITO IL SUO DISAGIO, ALTRIMENTI LE AVREI IMMEDIATAMENTE CHIESTO SCUSA”

Nel prosieguo dell’intervista concessa al “Corriere della Sera”, Memo Remigi ha inteso chiarire alcuni aspetti: “Prima del putiferio non sapevo di aver creato disagio a Jessica – ha asserito –. Nel mio animo era uno scherzo tra amici cari quali eravamo. Altrimenti mi sarei immediatamente scusato. Ho fatto a Jessica le mie scuse pubbliche naturalmente che non smetterò mai di ribadire, ma non me la sono sentita di chiamarla. Sarebbe stato invadente da parte mia”.

Jessica Morlacchi si scaglia contro Selvaggia Lucarelli/ "Mestruata e con veleno..."

Ma i rapporti tra Memo Remigi e Jessica Morlacchi com’erano prima di questo episodio? “C’era tanta confidenza – ha detto l’artista –. Lei mi aveva aiutato a organizzare il mio compleanno lo scorso maggio. Scherzavamo tanto, per questo non mi do pace: mi è così dispiaciuto che lei si sia sentita offesa… Se solo mi avesse fatto intendere imbarazzo, probabilmente non mi sarei spinto a uno scherzo così idiota e soprattutto mi sarei scusato immediatamente”. E Serena Bortone? “Capisco dovesse agire così. Umanamente, visto il nostro rapporto, mi è dispiaciuto solo non ricevere una telefonata da lei per chiarirci. Abbiamo lavorato bene per anni. Avrei preferito una telefonata dove me ne diceva di tutti i colori, ma l’indifferenza ferisce di più. Non ci si rende conto che una certa gogna mediatica possa avere effetti pesanti anche sulla famiglia. Si rischia di distruggere una persona”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA