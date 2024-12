Siete alla ricerca di un menù Capodanno 2025 che sappia stupire i vostri ospiti per il lungo veglione fino alla mezzanotte dell’anno nuovo rispettando la sempre apprezzatissima (ed invidiata in tutto il mondo!) tradizione culinaria: tra queste righe vi suggeriremo tutta una serie di immancabili ricette per il vostro cenone, fermo restando che ovviamente qualsiasi nostra proposta potrà essere adattata ai vostri gusti e a quelli dei vostri ospiti aggiungendo quel ‘brio’ che renderà originale il vostro menù di Capodanno 2025 per accogliere con la giusta marcia l’ormai imminente anno nuovo!

Ovviamente in un menù Capodanno 2025 che si rispetti non può (e qualcuno direbbe, addirittura, non deve!) mancare il più classico cotechino – o la zampone – accompagnato dalle lenticchie in umido: il primo si può preparare semplicemente immergendo il sacchetto sotto vuoto in acqua bollente per i minuti indicati sulla confezione, mentre le seconde – in base al fatto che scegliate quelle precotte o quelle secche – dovrete cuocerle sempre in abbondante acqua calda per un tempo compreso tra i 15 e i 40 minuti; il tutto poi da passare in forno con un misto di cipolle, aglio, carote e sedano, da servire caldo. Tradizione vuole che il cotechino e le lenticchie vengano consumati allo scoccare esatto della mezzanotte come segno di buon auspicio per l’anno nuovo, ma nulla vi impedirà di usarlo come antipasto, oppure come secondo per il cenone.

Dal primo al dolce: i migliori consigli per il vostro menù Capodanno 2025 che segue la tradizione italiana

Proseguendo nel nostro menù di Capodanno 2025, passiamo ora a qualche consiglio per il resto delle pietanze che andranno accompagnate a quello che moltissimi considerano il vero piatto forte delle feste: per l’antipasto potremmo (per esempio) riferirci ad un mix di verdure, formaggi e salumi che sono protagonisti di tantissime tavolate tradizionali in tutto il paese; ma anche alle patate che ci permetteranno di sbizzarrici per dar vita a decine e decine di piatti diversi come il gattò partenopeo, le crocchette o – semplicemente – delle patatine fritte o al forno adatte anche per i più piccoli.

Per il primo del menù di Capodanno 2025 – invece – l’opzione certamente più gettonata prevede il pesce accompagnato ad uno spaghetto, a delle linguine oppure anche al risotto; mentre nell’area emiliana vanno per la maggiore cappelletti, agnolotti e tortellini e poco più giù – nel meridione – le classiche lasagne invidiatissime in tutto il mondo che possono prevedere al loro interno qualsiasi ingrediente (dal classico trito e besciamella, fino alle verdure o anche al già citato pesce) vi piaccia.

Infine, se sceglieste lenticchie e cotechino come pietanza da mangiare a mezzanotte, a completare il vostro menù di Capodanno 2025 con un secondo da sogno vi ricordiamo che la tradizione ci suggerisce sia il baccalà in ogni sua forma, che l’arrosto, il bollito o le salsicce; mentre come dolce in chiusura torna l’immancabile panettone natalizio, ma anche un mix di frutta di stagione leggero dopo l’abbuffata o – per nulla leggero – gli struffoli napoletani!