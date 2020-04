Mercedesz Henger, dedica a Lucas Peracchi/ “Io che voglio fare la romantica e tu che fai lo scemo ma…”

Mercedesz Henger è uscita dalla quarantena, almeno in modo virtuale. Dopo diverse settimane trascorse in casa per l’emergenza coronavirus, l’influencer ha notato come si fosse lasciata andare fin troppo, specialmente per quanto riguarda trucco e parrucco. Approfittando di un sabato sera alternativo, Mercedesz ha deciso di prepararsi di tutto punto proprio come se dovesse uscire di casa per un appuntamento speciale. “Durante questa quarantena”, scrive su Instagram, “ci siamo tutti lasciati un po’ andare. Chi nel mangiare, chi nell’attività fisica e chi in tante altre cose. Io ho perso la cognizione della condizione dei miei capelli e della mia faccia. In questo video cerco di comportarmi e prepararmi come farei un qualsiasi sabato sera… meno l’uscire di casa”. Clicca qui per guardare il video di Mercedesz Henger.

Oggi, lunedì 6 aprile 2020, Mercedesz Henger sarà invece una degli ospiti che vedremo nella replica di Stasera tutto è possibile. La figlia di Eva Henger infatti ha partecipato al programma lo scorso settembre, con altri vip conosciuti. La ricordiamo in particolare nello Step Burgerinho, dove ha dovuto fare la parte dell’avocado. Indossata la sua maglietta, Mercedesz è stata invitata dal conduttore a posizionarsi sopra Sergio Friscia e Maurizio Casagrande, ovvero la fajolada e il platano. La Henger invece ha dovuto subire il peso di Bruno Mariano, alias il cocco. “Pesa più di quello che sembra”, ha detto la ragazza fra una risata e l’altra, “non riesco a respirare”. Clicca qui per guardare il video di Mercedesz Henger.

MERCEDESZ HENGER, TRA STASERA TUTTO E’ POSSIBILE E LA QUARANTENA CON LUCAS PERACCHI

Castell’Arquato è la location in cui Mercedesz Henger e Lucas Peracchi stanno trascorrendo la quarantena. La coppia infatti si trova nella casa in cui hanno scelto di condividere già da diverso tempo, dove è facile che uno dei due si conceda qualche serie tv o film della Marvel – di cui Mercedesz è davvero ghiotta – oppure qualche scatto fotografico, rigorosamente realizzato da Peracchi. “Questo boomerang ci rappresenta un sacco”, scrive la Henger nei giorni scorsi su Instagram, “io che voglio fare la romantica e tu che fai lo scemo, ma il risultato è sempre lo stesso: mi strappi sempre un sorriso e io ti amo ogni giorno di più”. Un messaggio romantico che è piaciuto molto agli ammiratori di Mercedesz, che di contro ha precisato di aver pubblicato un video di qualche mese fa.

Nemmeno gli haters mancano: “No comment, mi sei scaduta”, scrive qualcuno, provocando la risposta immediata della Henger: “No comment, eppure io il ‘comment’ lo vedo. Sarò pure ‘scaduta’ ma almeno sono felice”. Clicca qui per guardare il video di Mercedesz e Lucas Peracchi. Non si tratta dell’unico contenuto che i due fidanzatini hanno realizzato insieme, come è facile pensare. A fine marzo, Mercedesz e Lucas si sono dilettati nella preparazione della pizza, che in modo imprevisto è finita con tanta farina addosso ad entrambi. “Amo queste foto, perchè trasmettono tutto quello che c’è di più bello in una brutta situazione”, scrive la Henger, “il mio lato positivo. Sono fortunata ad essere rinchiusa con due persone che amo, Lucas e mio Zio Bertold”. Ora non ci resta che vederla in Stasera tutto è possibile…



© RIPRODUZIONE RISERVATA