Mercedesz Henger fidanzata?/ “Storia durata mesi con Fulvio, ma niente amore”

A Mattino5 si torna a parlare del fidanzato o presunto tale, di Mercedesz Henger, il misterioso Fulvio. Settimana scorsa il noto paparazzo Andrea Franco Alajmo aveva sganciato la bombetta, mostrando delle foto che ritraevano la figlia di Eva Henger in atteggiamenti piuttosto intimi con questo ragazzo. Si è pensato quindi al fidanzamento fra i due, ma Alajmo ha voluto fare chiarezza oggi, tornando sull’argomento in diretta su Canale 5: “Ho fatto una lunga chiacchierata con la mamma di Mercedesz (Eva Henger ndr) e mi ha raccontato un po’ di particolari della figlia con Fulvio”. Quindi ha proseguito: “Si è trattato di una bellissima storia di parecchi mesi, diversi mesi, i due hanno fatto un viaggio insieme in Ungheria per andare a trovare la nonna e la zia”.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, arriva il bacio all'Isola dei Famosi/ Lei si dichiara: "C'è sentimento"

Peccato però che non sia scoccata la scintilla fra i due: “Durante questo viaggio – ha proseguito Alajmo – Mercedesz ha confessato alla mamma che forse lei non si era mai innamorata di Fulvio”. In ogni caso “E’ stato una storia lunga con un bellissimo ragazzo ma lei non si è mai innamorata. Comunque si sono visti anche poco prima di partire per l’Isola dei Famosi e basta seguire i social; si sono viste un sacco di Storie su Instagram in cui erano insieme, sia un Ungheria sia durante i viaggi, sia un po’ prima di partire per l’Isola”.

Mercedesz Henger piange per video di sua madre Eva in ospedale/ "Quando tornerai..."

MERCEDESZ HENGER E LA STORIA CON FULVIO: LA PRECEDENTE SMENTITA

La conduttrice di Mattino5, Federica Panicucci, ha quindi voluto ringraziare per Andrea Franco Alajmo, per aver fatto chiarezza: “Grazie Andrea così abbiamo fatto chiarezza su questa cosa”. Sulla storia fra Mercedesz Henger e Fulvio era uscita allo scoperto la scorsa settimana Arianna David, ex Miss Italia ed opinionista televisiva, che in collegamento con Pomeriggio 5 aveva spiegato: “Voglio dare un contro gossip. Oggi è uscita la notizia che è fidanzata, voglio smentire categoricamente…”. E ancora: “Lo voglio mettere in chiaro in questa sede… è una cosa che sta girando tantissimo. Lei è single…”. Il caso sembrerebbe a questo punto chiuso.

Mercédesz Henger e Edoardo Tavassi, è polemica: flirt fake?/ L'ombra del fidanzato segreto...

Qual è la verità su Fulvio e Mercedesz? In diretta a #Mattino5 il nostro paparazzo Andrea ci svela nuovi particolari#Isola pic.twitter.com/ijr5Z0vS4g — Mattino5 (@mattino5) May 16, 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA