Mercedesz Henger pensa a Edoardo Tavassi come suo ‘ragazzo’?/ “Ma è già fidanzata!”, impazza la polemica

Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi: vero interesse o strategia?

Tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, ormai, all’Isola dei Famosi volano scintille ma prima dell’ultima pesante lite la figlia di Eva Henger, parlando con Carmen Di Pietro ha paventato la possibilità di vederlo volentieri come il suo ragazzo. La showgirl l’ha incalzata nei giorni scorsi proprio sui suoi presunti sentimenti nei confronti dell’amico – che nel frattempo rischia di lasciare per sempre l’Isola dei Famosi a causa di un grave infortunio – e lei, con non poco imbarazzo, non ha nascosto l’ipotesi di poterlo, poco alla volta, anche vedere come il suo potenziale fidanzato.

L’esternazione di Mercedesz Henger, tuttavia, non è stata particolarmente gradita dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha prontamente ripreso il video della naufraga con un commento piccato: “Lei che lascia intendere che vorrebbe fosse il suo ‘ragazzo’, lei che è già fidanzata”. Parole che hanno contribuito ancora una volta a sollevare dubbi sulla possibile strategia della naufraga, al fine di conquistare l’ambita finale.

Mercedesz Henger è fidanzata fuori dall’Isola?

Ad evidenziare i dubbi di una potenziale strategia messa in atto da Mercedesz Henger sarebbe stato anche Edoardo Tavassi il quale, dopo l’ennesima lite, ha commentato: “I dubbi che avevo all’inizio su di te mi sono ritornati”, convinto che stia mettendo in atto un piano per assicurarsi un posto in finale. “Perché proprio questa settimana dovevo dichiararmi quando ti ho già detto che io ti conoscerei fuori ma non te n’è mai fregato niente?! Tu sei entrata con l’idea che dovevi provarci con me”, ha aggiunto duramente Edoardo.

Intanto in Italia si è parlato spesso del presunto fidanzato di Mercedesz Henger dopo un gossip partito proprio dalle Instagram Stories di Deianira Marzano ed esploso a Mattino 5 sono furono fatti vedere degli scatti inequivocabili dal paparazzo Andrea Franco Alajmo. L’uomo in questione si chiamerebbe Fulvio come confermato anche dalla madre Eva ad Alajmo che lo avrebbe conosciuto. Tuttavia, la figlia le avrebbe anche confidato di non essere innamorata di lui. E’ possibile dunque che Mercedesz fosse davvero single, dopo un breve flirt con Fulvio, prima della partenza per l’Isola e l’interesse per Edoardo?











