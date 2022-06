Mercedesz Henger torna sull’Isola dei Famosi / Abbraccio con Nicolas Vaporidis e…

Mercedesz Henger torna sull’Isola dei Famosi 2022

Ritiro scongiurato per Mercedesz Henger dall’Isola dei Famosi 2022? Dopo aver abbandonato l’Isola in seguito ad un infortunio alla mano che le è costato quattro punti di sutura e che aveva fatto temere ad un ritiro, Mercedesz Henger, nel corso del daytime dell’Isola dei Famosi di oggi, lunedì 20 giugno, è tornata dai compagni. Tra i primi a riaccoglierla c’è stato Nicolas Vaporidis che, dopo aver ascoltato la versione degli altri naufraghi, ha ascoltato quella di Mercedesz sul litigio con Edoardo Tavassi, avvenuto poco prima che lasciasse l’Isola per raggiungere l’infermeria.

“Sapevo di tornare nelle difficoltà. Sapevo di tornare dopo essere andata via poco dopo un litigio che aveva coinvolto tutti” – ha detto Mercedesz. “Quello che mi ha fatto rimanere più male è che persone che, ad un certo punto mi hanno dato dei suggerimenti, nella discussione (con Edoardo Tavassi ndr) non hanno spezzato mezza lancia in mio favore”, ha aggiunto parlando con Nicolas Vaporidis.

I consigli di Nicolas Vaporidis per Mercedesz Henger

Mercedesz Henger ha così raccontato a Nicolas che gli altri naufraghi le aveva consigliato di dire ad Edoardo Tavassi di non aver gradito il suo atteggiamento dopo l’infortunio. “Mi hanno consigliato di dirgli che ero rimasta male per il fatto che non mi avesse chiesto come stavo dopo l’infortunio. E’ scaturita una discussione molto accesa tra me e lui. Si sono intromessi tutti dandomi contro. Edoardo, nella foga del momento, ha iniziato a dire che sono una falsa, che faccio la vittima perchè sono in nomination”, racconta Mercedesz.

Nicolas, così, davanti alle telecamere, spiega che le intenzioni di Edoardo sono sempre state quelle di mantenere un’amicizia con Mercedesz la quale, invece, sarebbe molto più presa al punto da non rendersi conto dei messaggi molto chiari di Edoardo. “Quando hai troppe aspettative ci rimani male perchè poi non corrispondono alla realtà. Quando invece non hai aspettative, tutto quello che arriva in più è una meravigliosa sorpresa”, dice Nicolas. “Ho cercato di far capire a Mercedesz che la sua bellezza va coltivata, protetta e non deve essere messa in imbarazzo in questo modo cercando l’interesse di persone che, in realtà, quell’interesse, non glielo stanno dimostrando“, dice ancora l’attore. “Nicolas mi sei mancato“, conclude la Henger abbracciandolo.











