Mes, caos Governo: Conte riferisce lunedì/ Salvini “attentato”, Di Maio riunisce M5s

Il Mes agita il doppio “mare” politico del Governo e del Parlamento: dopo la mega rissa di ieri sera alla Camera e dopo l’audizione di Gualtieri che ha giudicato in sostanza “non modificabile” il trattato di riforma sul Meccanismo Europeo di Stabilità – il “vecchio” fondo Salva-Stati – la giornata odierna vede muoversi non poco il dibattito interno al Parlamento sull’imminente ratifica del Eurogruppo e Consiglio Ue sul “nuovo” Mef, come voluto da Germania e Francia. La partita politica, come è noto, è sul ruolo del Premier Giuseppe Conte che secondo le accuse del Centrodestra avrebbe dato il via libera alla riforma a luglio scorso senza passare dal Parlamento e senza avvisare la maggioranza di allora, ovvero M5s-Lega: il Presidente del Consiglio ha ufficializzato che lunedì prossimo alle ore 13 parlerà alla Camera per una piena informativa sul caso Mes. Intervenendo poi da Accra, Conte rilancia «Sarò presto in Aula e avremo la possibilità di chiarire a tutti gli italiani quello che sta accadendo, sul negoziato e su come ci siamo arrivati». Nel frattempo Di Maio, che già aveva sollevato non poche frizioni con il Premier proprio sul Salva Stati Ue, ha deciso di riunire oggi pomeriggio i gruppi parlamentari del M5s per dirimere la linea da tenere nel prossimo vertice di maggioranza previsto, si crede, prima dell’intervento di Conte in Parlamento. La Lega intanto attacca a testa bassa e chiede l’intervento del Colle per evitare di «vendere l’Italia a Francia e Germania», con Giorgetti che specifica «La Lega sapeva del Mes e abbiamo detto la nostra nelle sedi in cui doveva essere fatto. Ci sono sedi informali in cui si preparano i negoziati e in quelle sedi abbiamo detto il nostro no. Poi l’abbiamo fatto nella sede Regina, in Parlamento, dove avremmo dovuto farlo?».

LA RIFORMA DEL MES E LA “PROVA” DI SALVINI CONTRO CONTE

Il M5s chiede lumi a Conte e Gualtieri su come si sia arrivati al trattato sul Mes, mentre Salvini attacca durissimo il Premier «Conte ha compiuto un attentato ai danni degli italiani. Faccio appello a Mattarella affinché faccia valere la Costituzione» e chiede un incontro col Capo dello Stato. Secondo Patuanelli, la polemica sollevata dalla Lega è surreale anche se ammette «un rallentamento nelle posizioni sarebbe una buona idea». Il Pd e Italia Viva invece puntano sulla linea dell’attacco a Salvini e sulle presunte “bugie” dette sul Mes dal leader leghista: così il segretario dem Zingaretti su Facebook «La Lega vive alimentando paure. Quando era al Governo, Salvini ha condiviso e approvato la riforma del fondo salva stati. Ora, come al solito, diffondono teorie false per danneggiare l’Italia, la sua forza e credibilità, per allontanarla dall’Europa e indebolirla. Non lo permetteremo mai». Per Marattin (Iv) le bugie di Salvini sul Mes sono a più livelli, «ha detto che è un organismo privato, che taglia i fondi agli Stati. Invece è un trattato che cerca di aiutare gli Stati europei. Smettiamo di raccontare bugie». Nel frattempo però sui canali ufficiali social della Lega, l’ex Ministro Salvini presenta le carte che proverebbero «l’alto tradimento» del Premier sulla vicenda Mes, mostrando come il parlamento di allora fosse contrario alle modifiche sul Mes. «Nelle sedute del 19 giugno 2019», riportano i documenti mostrati da Salvini, «la Camera e il Senato approvano le risoluzioni 6-00076 (nuova formulazione) Molinari-D’Uva e 6-00065 Patunanelli-Romeo» (gli allora capigruppo di Lega e M5s, ndr) nelle quali «il Governo si impegna in ordine alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità a non approvare modifiche che prevedano condizionabilità che finiscano per penalizzare quegli Stati Membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti e che minino le prerogative della Commissione Europea in materia di sorveglianza fiscale» e nn solo, «a rendere note alle Camere le proposte di modifica al trattato Mes». Resterà al Premier Conte ora replicare, punto su punto, nell’intervento alla Camera lunedì prossimo.

🔴 È un attentato ai danni degli Italiani🇮🇹

