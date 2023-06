Messi, accordo con l’Arabia Saudita per sponsorizzare il Paese/ Dovrà tacere sui diritti umani

Lionel Messi giocherà in MLS, all’Inter Miami. Secondo quanto riportato dal New York Times, la Pulce, che aveva ricevuto una sostanziosa offerta anche dall’Arabia Saudita, nonostante abbia scelto il campionato statunitense ha comunque siglato un accordo importante con il paese arabo: è infatti il testimonial del turismo. In cambio, l’attaccante riceve circa 22.5 milioni di euro, pari a 25 milioni di dollari.

Proprio il quotidiano Usa, esaminando il contratto stesso, ha scoperto quello che Messi fa per guadagnarsi i 22.5 milioni di euro annui, è molto poco. All’attaccante, infatti, deve solamente recarsi nel Paese almeno una volta all’anno, postare qualcosa sui social con un hashtag approvato dai sauditi e partire alla volta dell’Arabia insieme alla sua famiglia: le vacanze sono totalmente pagate dagli arabi. Nel dettaglio, si legge che ogni vacanza di cinque giorni negli Emirati, per la Pulce vale 2 milioni di dollari o due vacanze di almeno tre giorni. Allo stesso modo altri 2 milioni vengono concessi per promuovere l’Arabia Saudita sui social media dieci volte l’anno e ulteriori 2 milioni per partecipare a una campagna turistica annuale.

L’accordo con l’Arabia Saudita

All’interno dell’accordo siglato con l’Arabia Saudita, c’è anche un punto fondamentale che Lionel Messi dovrà rispettare: quello relativo ai diritti umani, sui quali l’attaccante dovrà fare “silenzio”. Come scrive il New York Times, “Il documento contiene anche una condizione importante per i funzionari sauditi: Messi non può dire nulla che possa “offuscare” l’Arabia Saudita, un Paese che ha subito critiche diffuse soprattutto per quanto riguarda il mancato rispetto dei diritti umani“.

La versione del contratto visionata dal New York Times potrebbe non essere quella attuale dell’accordo: è infatti datato 1 gennaio 2021, è stato firmato da Messi e da suo fratello Rodrigo, suo direttore commerciale, ma non dai funzionari sauditi. Per questo è probabile che si trattasse di una bozza, molto vicina però al contratto definitivo: in seguito, infatti, l’argentino ha svolto proprio quanto contenuto in quelle pagine, ossia vacanze in Arabia Saudita e post social.











