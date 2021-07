Messi e Sergio Ramos svincolati/ Non solo loro: le occasioni di calciomercato a zero

CALCIOMERCATO, GLI SVINCOLATI PIÙ APPETITI

Leo Messi è svincolato: come abbiamo riportato su queste pagine, il fenomeno del Barcellona è attualmente e ufficialmente senza contratto, anche se avrebbe già raggiunto l’accordo per rinnovare per altre due stagioni. Oggi è il primo luglio, il che significa che tutti i contratti in essere sono scaduti: il che ci porta a fare una considerazione su alcuni giocatori che sono svincolati, e che da questo giovedì possono accasarsi in altre squadre a parametro zero. Qualche occasione c’è: non Messi, che al netto del prolungamento con il Barcellona potrebbe eventualmente firmare per pochissime squadre in Europa, ma altri elementi che possono tornare utili sì.

Restando alla nostra Serie A, è ufficialmente svincolato Franck Ribéry: 38 anni e due stagioni particolarmente complesse alla Fiorentina, nelle ultime ore pare ci stia pensando seriamente la Sampdoria ma va detto che il francese è ben lontano anche solo da una condizione accettabile, per cui è un rischio che eventualmente andrà preso con le pinze. Senza contratto anche Senad Lulic, che ha chiuso la sua decima stagione alla Lazio: salvo sorprese sarà anche l’ultima, tecnicamente non si adatterebbe benissimo al gioco di Maurizio Sarri anche se è una bandiera, e potrebbe dunque prolungare a titolo “simbolico”.

LE ALTRE OCCASIONI

Dalla Premier League arrivano poi nomi importanti per i calciatori svincolati: Juan Mata, esploso a Valencia e poi affermatosi con Chelsea e Manchester United, ha una grande esperienza internazionale e un’età (33 anni) ancora utile per fare qualcosa di importante. Mai difficile collocarlo in campo, è però un giocatore di talento e intelligente, che allenato nel giusto modo può ancora dare molto. Così anche David Luiz, 34 anni: Benfica, Chelsea, Psg e Arsenal tra le sue squadre, titolare nel disastro brasiliano al Mondiale ma anche leader in campo, capace di fare il difensore centrale come il mediano davanti alla difesa, grande intelligenza e colpi da fenomeno ma anche totali amnesie che non lo hanno reso un big.

Tra gli svincolati di lusso troviamo poi Stevan Jovetic, ragazzo prodigio alla Fiorentina ma persosi presto per strada: incredibile pensare che abbia “solo” 31 anni, in Italia lo abbiamo visto anche con l’Inter e in Serie A potrebbe tornare, magari con Robin Quaison che non aveva fatto malissimo a Palermo, e che ha giocato gli Europei con la Svezia. Svincolato dopo cinque anni al Crystal Palace Mamadou Sakho, l’eroe della qualificazione della Francia al Mondiale 2014: quella doppietta all’Ucraina purtroppo è stato anche l’ultimo sussulto di una carriera non esaltante. Abbiamo volutamente lasciato per ultimo Sergio Ramos: dopo 16 anni il difensore spagnolo ha salutato il Real Madrid, dovunque andasse cambierebbe il volto di una difesa ma per lui pare il Psg sia in netto vantaggio.



