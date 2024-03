Mew pronta a tornare ad Amici 2024 come allieva? Silenzio rotto/ “Depressione? Ecco come ho capito di soffrir

Mew pronta a tornare ad Amici 2024 come allieva? Silenzio rotto: “No, si è chiuso un cerchio”

Se fosse rimasta nella scuola avrebbe sicuramente avuto accesso al Serale e, invece, Mew (Valentina Turchetto) ha dovuto lasciare Amici di Maria De Filippi nelle scorse settimane a causa dei suoi problemi di salute, una depressione con cui lotta da anni. La giovane cantautrice adesso ha rotto il silenzio in un’intervista concessa a Vanity Fair dove ha rivelato innanzitutto di stare meglio circondata dall’affetto delle persone che la amano e poi si è sbilanciata sul suo percorso: Mew tornerà come allieva ad Amici 2024 o in futuro?

Serale Amici 2024: Alessio Cavaliere nel cast come ballerino/ La rivincita, dopo Amici 22

Su questo Valentina Turchetto (Mew) ha le idee chiare ed ha categoricamente smentito questa possibilità: “Con la mia esibizione al pomeridiano credo di aver chiuso un cerchio. Tornare lì, portare il mio messaggio e rivedere Maria (De Filippi, ndr) e tutte le persone della redazione è stato bellissimo. Sarò contentissima di ritornare ad Amici in futuro perché è e sarà sempre casa mia, ma non come allieva”. Ed a proposito dell’addio al talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha rivelato di essere delusa e dispiaciuta di averlo dovuto lasciare ma, al tempo stesso, stava troppo male per continuare, non mangiava più e viveva in una costante situazione di disagio.

Sanremo 2024: Angelina Mango, Geolier e Annalisa diventano doppio disco di platino/ Il nuovo record!

Amici di Maria De Filippi 2024, Mew confessa: “Ecco come ho scoperto di soffrire di depressione”

Durante l’intervista a Vanity Fair Mew di Amici di Maria De Filippi 2024 si è aperta, confessando a cuore aperto come e quando ha scoperto di soffrire di depressione: “Quando avevo 20 anni, nel 2019. Ho cominciato a soffrire pesantemente di ansia e a percepire un buio che, piano piano, mi ha portata a scoprire che questa cosa avrebbe sempre fatto parte della mia vita e del mio essere. Ci sono dei momenti in cui sto peggio e altri in cui sto meglio, però ci lavoro, sono seguita e parlo con le persone. Ultimamente ho scoperto che la cosa più importante è parlarne. In passato non facevo.”

Amici 23: Holden é doppio disco d'oro/ Il traguardo con il singolo "Nuvola"

Mew (Valentina Turchetto) ha poi aggiunto che la sua famiglia le è sempre stata vicino e l’ha sopportata ed anche lei con il tempo ha imparato a capirla e gestirla anche se durante l’esperienza ad Amici questo equilibrio si è rotto. Spazio ha avuto poi durante l’intervista il suo rapporto con il fidanzato Matthew (Matteo Rota) i due andranno presto a convivere insieme: “Sono felice perché stiamo costruendo la nostra vita insieme e perché mi sta sempre accanto come lo è stato all’interno della scuola.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA