Mia Martini, Fammi Sentire bella/ Su Rai3 il docufilm: inedito ritratto di Mimì

Nella prima serata di oggi, giovedì 9 luglio 2020, su Rai3 sarà trasmesso il docufilm dal titolo “Mia Martini – Fammi sentire bella”, in onda dalle ore 21.20 circa. Già andato in onda lo scorso 27 febbraio, a 25 anni dalla scomparsa della celebre artista, si tratta di un racconto corale da parte di chi ha avuto l’onore di poter conoscere in prima persona Mimì e condividere con lei momenti di vita e della sua carriera straordinaria. Dai suoi esordi fino all’abbandono delle scene, dal ritorno a Sanremo fino alla sua morte prematura. Non mancheranno poi i ricordi della famiglia, con le sorelle Loredana, Leda e Olivia, fino a quelli dei nipoti Luca e Manuela. Tante le testimonianze anche da parte di colleghi ed amici che le sono stati accanto, come ad esempio nomi del calibro di Caterina Caselli e Dori Ghezzi. Il docufilm vede alla regia Giorgio Verdelli mentre sarà Sonia Bergamasco a guidare lo spettatore all’interno di un viaggio immaginario e di un racconto a più voci in grado di fornire un ritratto inedito ed al tempo stesso originale di Mia Martini. Ciò è stato reso possibile attraverso l’intenso lavoro di ricerca tra filmati esclusivi ed interviste mai rese note e che ha avuto il pregio di restituire allo spettatore una visione ed un ritratto di Mimì in parte ignoto.

MIA MARTINI – FAMMI SENTIRE BELLA: L’INEDITA FOTOGRAFIA DELLA GRANDE ARTISTA

Mia Martini per anni è stata dipinta unicamente come l’artista dall’animo fragile, eppure Mimì era molto più di questo, come emerge dal docufilm che sarà trasmesso nella prima serata odierna di Rai3. Fammi sentire bella è infatti la fotografia precisa e chiarissima del suo spirito libero ma è anche il titolo del singolo rimasto inedito scritto per il Festival di Sanremo 1992, la stessa edizione nella quale però Mimì scelse di cantare Gli uomini non cambiano, con la quale giunse immeritatamente seconda. Nel corso del docufilm lo spettatore sarà coinvolto in un racconto che si snoderà tra la viva voce di Mimì, attraverso una intervista con Lino Capolicchio ed un suo lungo intervento radiofonico mai andato in onda in forma integrale. Non mancheranno le indimenticabili immagini delle sue esibizioni, con una carrellata di tutti i suoi successi. In straordinarie immagini di repertorio vedremo ed ascolteremo i ricordi di Franco Califano e Bruno Lauzi. E poi riflettori accesi sul grande successo “Almeno tu nell’universo” e la sua straordinaria storia. Fino al suo ultimo live registrato in video e completamente inedito, quello del concerto a Portofino del settembre 1994.



© RIPRODUZIONE RISERVATA