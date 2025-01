Mia moglie è una strega, film su Rete 4 con Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi

Venerdì 3 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 16:45, la commedia fantastica dal titolo Mia moglie è una strega. Si tratta di una produzione italiana del 1980 della Capital Film, la cui distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Cineriz. La regia è di Castellano e Pipolo, autori di moltissime commedie di successo, realizzate con Adriano Celentano (Il bisbetico domato, Asso e Grand Hotel Excelsior, per citarne alcuni) e Renato Pozzetto, con cui, oltre a questo film ha girato il cult Il ragazzo di campagna ed È arrivato mio fratello.

I due cineasti hanno collaborato anche alla stesura del soggetto e della sceneggiatura per questa pellicola, insieme a Franco Marotta e Laura Toscano, il montaggio è stato curato da Antonio Siciliano, le musiche della colonna sonora sono state composte da Detto Mariano, mentre la scenografia è frutto del lavoro di Bruno Amalfitano. I protagonisti del film Mia moglie è una strega sono il simpatico Renato Pozzetto e la splendida Eleonora Giorgi, coppia che lavorerà nuovamente insieme in Mani di fata, di Steno, nel 1983. Completano il cast Helmut Berger, Lia Tanzi, Enrico Papa, Dino Cassio, Fulvio Mingozzi e Sandro Ghiani.

La trama del film Mia moglie è una strega: una vendetta da consumare tre secoli dopo e un lieto fine

In Mia moglie è una strega siamo a Roma, nell’anno 1656, in un periodo in cui in tutto il mondo c’era la caccia alle streghe. Un momento davvero buio per l’umanità durante il quale le donne accusate di stregoneria venivano condannate al rogo. Questo è quello che avviene nella Capitale a una vera e propria strega di nome Finnicella la quale viene condannata dal Cardinale Emilio Altieri.

La donna era effettivamente l’amante di un diavolo di nome Asmodeo il quale per salvarla la farà ritornare in vita circa tre secoli più tardi con l’obiettivo di vendicarsi dello stesso Cardinale. Naturalmente la vendetta sarà consumata ai danni di un discendente del prelato che ha esso stesso nome. Finnicella dovrà far innamorare l’uomo per poi ucciderlo al tradimento.

Non appena ritornata in vita la strega, si mette sulle tracce dell’uomo ma lo trova innamorato di una donna che dovrà ben presto sposare. Emilio cerca in ogni modo di resistere alla corte serrata della bella strega anche perché si dice innamoratissimo della sua prossima sposa. Per un incredibile scherzo del destino sarà proprio una strega ad innamorarsi di Emilio e a far di tutto pur di poter vivere al suo fianco, nonostante debba fare i conti con la costante ingombrante presenza del suo ex amante Asmodeo.

La strega prepara un filtro magico che Emilio fa finta di bere. Nel giorno del matrimonio l’uomo incredibilmente decide di fare un passo indietro in quanto si rende conto di essere a sua volta innamorato della strega. Quest’ultima crede che l’amore sia stato corrisposto soltanto in regione del filtro, ma in realtà sta per iniziare una vita all’insegna dell’amore e della serenità. Il suo desiderio di vendetta sarà soltanto lontano e triste ricordo.