Eleonora Giorgi ha parlato anche dell’ex marito Massimo Ciavarro a Verissimo, in particolare di come è cambiato il loro rapporto e di quanto le stia vicino nella battaglia che sta combattendo contro il tumore al pancreas. È partita da un aneddoto da cui ha capito tanto: “Nel grande caos che c’era si è accorto che non riuscivo a mangiare le lasagne. Si è alzato, è andato in cucina e mi ha fatto degli spaghetti al sugo. Lui c’è sempre, è una sua caratteristica”.

Di sicuro non ha dato per scontato che l’ex marito sarebbe stato al suo fianco anche in questo momento: “Non mi aspettavo che si sarebbe preso cura di me, ma solo perché non pensavo di trovarmi in una situazione del genere”, ha aggiunto Eleonora Giorgi.

Il rapporto tra Eleonora Giorgi e l’ex marito Massimo Ciavarro

Inoltre, ha spiegato perché non l’ha sorpresa la vicinanza dell’ex marito Massimo Ciavarro: “Io lo conosco molto bene, quando è successo, ho capito che il tempo non era passato e ci sarebbe stato sempre. È stato anche molto vicino ai miei figli”.

A sorprenderla, invece, l’allontanamento di due persone, di cui ha preferito non fare i nomi: “Non voglio farli, ma ci sono due persone molto vicine… ma penso perché siano terrorizzate. Infatti, non sono arrabbiata, perché l’ho capito. Ma pensavo che mi avrebbero dato una grossa mano a parole, per potermi confrontare. Questo tipo di malattia spaventa molto”. Altre persone, invece, hanno reagito diversamente: “Mi sono molto vicine, con una delicatezza e presenza… Sono veramente stimolanti”.