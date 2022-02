Mia Sangiuliano, chi è la figlia Nathalie Caldonazzo/ “É una ragazza dolce e sensibile”

Mia Sangiuliano è l’unica figlia di Nathaly Caldonazzo. Nata dal suo amore, oggi finito con Riccardo Sangiuliano, Mia, oggi, è una ragazza di 17 anni di cui mamma Nathaly è estremamente orgogliosa. Sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, la Caldonazzo ha sempre parlato della figlia Mia salutandola, spesso, con l’aiuto di Lulù Selassiè a cui ha anche parlato di Andrea, il fidanzato di Mia che ha già conosciuto. Follemente innamorata della sua bambina, Nathaly ha recentemente parlato di Mia anche con Antonio Medugno. “Se la conosci ti innamori”, ha detto Nathaly spiegando, però, che nella vita della figlia c’è già un amore.

Proprio con il tiktoker, inoltre, la Caldonazzo ha regalato al pubblico del Grande Fratello Vip 2021 una speciale descrizione della figlia. Nathaly, infatti, ha parlato di Mia come di una ragazza “dolce e sensibile, ma anche vendicativa”.

Dopo aver parlato tanto di Mia e aver chiesto più volte di poterla rivedere, nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello vip 2021 in onda questa sera, Nathaly Caldonazzo riceverà finalmente la sorpresa tanto attesa. Come ha anticipato Alfonso Signorini durante le anticipazioni della puntata, Mia Sangiuliano entrerà nella casa di Cinecittà per fare una sorpresa a mamma Nathaly e regalarle un momento davvero speciale.

Per Nathaly non sono stati giorni facili. La Caldonazzo ha ammesso di aver pianto da sola sotto le coperte e di sentire profondamente la mancanza della figlia Mia a cui ha aguruato di trovare un amore speciale come quello di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Questa sera, dunque, la Caldonazzo potrà finalmente rivedere la sua bambina: riuscirà anche ad abbracciarla?

