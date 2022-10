Michela Pandolfi, chi è la compagna di Giampiero Mughini/ Lui:”è soffice come una piuma”

Michela Pandolfi e il marito Giampiero Mughini: “l’amore di una vita”

Michela Pandolfi è la compagna di Giampiero Mughini. Un grande amore quello nato tra il giornalista, scrittore e personaggio televisiva e la consorte a cui è legato da tantissimi anni e che di professione è una costumista. Negli anni la Pandolfi ha collaborato a tantissimi programmi televisivi pur restando sempre dietro le quinte. Un lavoro che conferma il suo carattere schivo e riservato, visto che sono davvero pochissime le informazioni sul suo conto. Le poche informazioni pervenute sono dichiarazioni di Mughini che in diverse occasioni ha parlato della sua compagna di vita. La coppia si è sposata negli anni ’90 e da allora non si sono più lasciati. ”

“Non ricordo di essermi mai allontanato da lei con l’animo” – ha dichiarato proprio il giornalista precisando – “non mi dispiacerebbe fare altri 28 anni con lei”. Anche sui social, Mughini ha scritto una bellissima dedica d’amore alla compagna: “la vita di un amore, l’amore di una vita” con tanto di foto insieme.

Michela Pandolfi e il marito Giampiero Mughini: un grande amore

Michela Pandolfi e il marito Giampiero Mughini sono legati da più di 28 anni. Il giornalista non ha mai fatto segreto del suo debole per l’universo femminile, anche se Michela è l’unica donna della sua vita. “Le donne per riempirti di guai e di gioie ne bastano poche”, ha dichiarato, “Per lo meno a me è andata così, poche donne e un’infinità di guai. Quando parlo di “donne”, escludo quella che è la donna reale della mia vita, Michela. Ne parlo meno appunto perché appartiene alla realtà e non alla letteratura” – ha dichiarato durante un’intervista con il sito Spavalda.

Non solo, Mughini parlando della moglie ha aggiunto: “Michela è molto più tentatrice e birichina di quanto sembri a prima vita”, ha dichiarato, “e nella sua vita ne ha fatte di cotte e di crude (non so se le faccia ancora). Passa per una regina ma le sue qualità di stronzetta le ha, commiste alla sua eleganza come nativa”.











