Michele Longobardi volta pagina dopo la scandalosa cacciata da Uomini e Donne. Pochi giorni fa, sono finalmente andate in onda le puntate dello ‘smascheramento’ di Michele, dove è stato rivelato che l’ex tronista aveva contattato le sue corteggiatrici da un profilo fake conversando per settimane con una di loro. Non solo, Longobardi è stato sbugiardato anche da un ex volto del programma, che ha rivelato di averlo frequentato mentre era sul trono. Di conseguenza, la decisione di Maria De Filippi è stata inevitabile, mettendo fine al percorso di Michele nel programma. Da allora, il giovane partenopeo è stato invaso dalle critiche e ha pubblicato solamente dei video di scuse sul suo profilo Instagram.

Adesso, però, Michele ha ripreso in mano la sua vita ed è stato beccato da alcuni utenti in Toscana. A quanto pare, l’ex tronista è stato ospitato dal suo manager, Alex Bitetti, ceo dell’agenzia Alex Model, per prendere parte all’evento Guess Jeans che ha avuto luogo nella 107esima edizione di Pitti Immagine Uomo alla stazione Leopolda di Firenze. Michele, però, non era solo. Negli scatti diffusi online, infatti, si trovava in compagnia di un altro ex tronista, ovvero Cristian Forti. I due fanno parte della stessa agenzia e, dunque, si sono ritrovati insieme per motivi di lavoro.

Uomini e Donne, Michele Longobardi beccato con un noto ex tronista: di chi si tratta

Insomma, nonostante lo scandalo a Uomini e Donne, pare che le possibilità lavorative non siano totalmente sparite per Michele e che la sua agenzia non l’abbia abbandonato. D’altronde, gli spettatori del dating show di Canale 5 ormai sono tutti concentrati sulla scelta di Martina De Ioannon, nonché sull’imminente trono di Gianmarco Steri. Per questo, lo ‘smascheramento’ di Longobardi è finito in secondo piano. Nel frattempo, però, stanno facendo molto chiacchierare le recenti uscite di gruppo tra le tre ex corteggiatrici del 28enne: Amal Kamal, Veronica Fedele e Mary Chiaro.

Le tre ragazze, dopo aver fatto una diretta su Instagram, si sono incontrate passando alcuni giorni sulla neve tra aperitivi e feste. Chiaramente, hanno colto l’occasione anche per pubblicare post insieme, lanciando non poche frecciatine a Michele Longobardi. Dal canto suo, l’ex tronista non è rimasto del tutto in silenzio. Difatti, ha persino repostato uno dei TikTok pubblicati dalle sue ex corteggiatrici, un gesto che non è passato certamente inosservato. Nonostante ciò, Mary, Kamal e Veronica hanno ormai chiuso ogni porta a Michele, diventando grandi amiche tra di loro.