Michele Longobardi, il ritorno sui social dopo Uomini e Donne

Michele Longobardi è stato il protagonista di un momento storico di Uomini e Donne. Il tronista, infatti, è stato mandato via dalla trasmissione dopo il racconto fatto da Mary, la corteggiatrice eliminata che alla redazione ha raccontato di aver parlato per settimane con Michele sui social attraverso un profilo fake del tronista. Successivamente, Alessandra Somensi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, attraverso una telefonata, ha raccontato di aver avuto una conoscenza telefonica con il tronista portando a galla un nuovo retroscena su Michele.

Di fronte a tale situazione, Maria De Filippi ha mandato via il tronista che è così tornato sui social attraverso un video con cui ha chiesto scusa al pubblico. A colpire il web, però, è stato il look di Michele che si è mostrato con una felpa grigia in stile Chiara Ferragni che, all’epoca del pandoro gate, chiese scusa indossando una tuta grigia.

Le scuse di Michele Longobardi al pubblico di Uomini e Donne

“Nonostante sia dura per me fare questo video, penso sia necessario per evitare di fare il solito video su sfondo nero con testo bianco, questo video non è per mettere i puntini sulle i, quello magari sarà fatto in un altro momento, perché dalla mia vicenda sono emerse tante inesattezze e falsità, ma non è quello il punto del vito”. Comincia così il video con cui Michele Longobardi chiede scusa indossando una maglia grigia e mantenendo lo sguardo basso.

“Il punto del video è una tacita e solare ammissione di colpe per il casino che ho fatto e perché penso di dovere delle scuse a tante persone, quelle che mi hanno seguito nel programma, mi hanno selezionato, hanno lavorato per me, ma anche fuori dal programma, persone che mi hanno sopportato, facevano il tifo per me, si meritavano un epilogo diverso da quello che è successo per colpa mia, per le mie leggerezze, anche amici, parenti, il senso del video è questo qui”, conclude l’ex tronista.

